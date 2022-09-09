【朝鮮局勢】習近平就朝鮮國慶向金正恩致賀電，籲加強協調合作

《經濟通通訊社９日專訊》據《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國

慶７４周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩致賀電。習近平指出，百年未有之大變局加

速演進，世界進入新的動盪變革期。中方願同朝方保持戰略溝通，加強協調合作，共同維護好、

鞏固好、發展好中朝關係，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定與發展繁榮作出

貢獻。

習近平表示，中朝友好更加深入人心，兩國交流合作持續推進，雙方在彼此重大關切問題上

相互支持，彰顯了中朝傳統友誼的蓬勃生機。近年來，在朝鮮勞動黨八大確定的方針政策指引下

，朝鮮人民在發展經濟、改善民生方面不斷取得新成果，並成功抗擊新冠肺炎疫情。作為好同志

、好鄰居、好朋友，我們對此感到由衷高興。



＊朝中社：北韓在立法層面宣布擁有核武＊



另據《朝中社》稍早報道，金正恩８日在最高人民會議發表講話，指習近平向金正恩發去國

慶賀電，在信息中呼籲加強雙邊合作。金正恩還說，美國希望通過嚴厲制裁來施壓朝鮮，要求他

們放棄核武，但即使對朝制裁實施百（１００）年，朝鮮也永不投降。報道又指，北韓在立法層

面宣布自己為擁有核武國家。

《美聯社》早前曾披露，俄羅斯總統普京在東方經濟論壇上接見全國人大常委會委員長栗戰

書時，曾向對方表示很快與習近平會面，而且希望是在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕。（ｗｌ）

