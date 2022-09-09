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09/09/2022 10:04

【數據解讀】統計局：豬價環比漲幅顯著回落，ＣＰＩ環比轉降

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２２年８月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲２﹒５％，漲幅較上月回落０﹒２個百分點，結束兩個月連升，亦顯著低於
市場預期的上漲２﹒８％。統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，據測算，在８月份２﹒５％
的ＣＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒８個百分點，新漲價影響約為１﹒７個
百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅與上月相同。
　
＊鮮菜價格環比漲２％，低於歷史同期平均水平＊
　
　　從環比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒５％轉為下降０﹒１％。其中，食品價格上漲０﹒５％，
漲幅比上月回落２﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１個百分點。食品中，生豬出欄逐步恢
復正常，加之消費需求季節性走弱，豬肉價格上漲０﹒４％，漲幅比上月回落２５﹒２個百分點
；８月北方蔬菜上市量增加，但中下旬南方高溫干旱天氣影響蔬菜生產供應，全國鮮菜價格先降
後漲，全月平均比上月上漲２％，漲幅低於歷史同期平均水平；雞蛋和鮮果價格均呈季節性變動
，分別上漲３﹒５％和下降１％；糧食、食用植物油、水產品等其他食品價格變動不大。
　　非食品價格下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒２２個
百分點。非食品中，工業消費品價格下降０﹒７％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點，其中受國
際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降４﹒８％和５﹒２％，合計影響ＣＰＩ下降約
０﹒２０個百分點；服務價格由上月上漲０﹒３％轉為持平，其中受疫情影響，飛機票和交通工
具租賃費價格分別下降７﹒５％和１％。
　
＊汽柴油、液化石油氣等價格同比漲幅均回落＊
　
　　從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒５％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點。其中，食品價格上漲
６﹒１％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒０９個百分點。食品中，豬
肉價格上漲２２﹒４％，漲幅比上月擴大２﹒２個百分點，主要是去年同期基數走低影響；在豬
肉價格上漲帶動下，雞肉和鴨肉價格分別上漲６﹒６％和１２﹒７％，漲幅比上月均有擴大；鮮
果和鮮菜價格分別上漲１６﹒３％和６％，漲幅比上月均有回落；食用植物油和糧食價格分別上
漲７﹒９％和３﹒３％。
　　非食品價格上漲１﹒７％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒３８個
百分點。非食品中，工業消費品價格上漲３﹒０％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點，其中汽油
、柴油和液化石油氣價格分別上漲２０﹒２％、２１﹒９％和１９﹒８％，漲幅均有回落；服務
價格上漲０﹒７％，漲幅與上月相同。（ｗｌ）

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