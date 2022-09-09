  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2022 10:04

【數據解讀】８月ＰＰＩ環比降１﹒２％，統計局：市場需求偏弱

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２２年８月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲２﹒３％，漲幅較上月回落１﹒９個百分點，亦大幅低於市場預期的漲
３﹒１％，漲幅連續第十個月回落，創２０２１年２月以來一年半新低。統計局城市司首席統計
師董莉娟解讀指，８月份，受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場
需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。全國ＰＰＩ環比降幅略有收窄，同比漲幅
持續回落。
　　據測算，在８月份２﹒３％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為２﹒５個百
分點，新漲價影響約為負０﹒２個百分點。
　
＊電力熱力生產和供應業價格轉漲＊
　
　　從環比看，ＰＰＩ下降１﹒２％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下
降１﹒６％，影響ＰＰＩ下降約１﹒１８個百分點；生活資料價格下降０﹒１％，影響ＰＰＩ下
降約０﹒０３個百分點。
　　主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降７﹒３％，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降
４﹒８％，煤炭開採和洗選業價格下降４﹒３％，降幅均有所擴大；受基建投資拉動影響，部分
行業需求略有改善，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降４﹒１％，有色金屬冶煉和壓延加工業
價格下降２％，非金屬礦物製品業價格下降１﹒０％，降幅均有所收窄；受高溫天氣影響，電力
需求增加，電力熱力生產和供應業價格由下降１﹒１％轉為上漲０﹒３％。
　
＊生產資料價格是推動ＰＰＩ上漲主要動力＊
　
　　從同比看，ＰＰＩ上漲２﹒３％，漲幅比上月回落１﹒９個百分點。其中，生產資料價格上
漲２﹒４％，影響ＰＰＩ上漲約１﹒８７個百分點，是推動ＰＰＩ上漲的主要動力；生活資料價
格上漲１﹒６％，影響ＰＰＩ上漲約０﹒３８個百分點。上游主要行業中，煤炭開採和洗選業、
石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業價格漲幅回落，
黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅擴大，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由漲轉降，部分緩解
了中下游企業的成本壓力。
　　ＰＰＩ同比漲幅回落除受上年同期對比基數走高影響外，還主要受三個方面因素影響：一是
國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動下行，國內輸入性價格傳導壓力有所減輕；二是煤炭等
行業增產保供效果持續顯現，市場供應保障有力；三是受多重因素影響，鋼材等行業需求偏弱。
（ｗｌ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態09/09/2022
【英女王逝世】英女王走完英國史上在位最長君主一生　查理斯繼位
人氣文章開市Good Morning09/09/2022
溫鋼城：南非大股東或清倉騰訊　欲入市約290元始出手
人氣文章大行報告09/09/2022
【大行炒D乜】新地績後大行點睇？瑞信微降目標仍然牛！
人氣文章市場先機09/09/2022
市場重點關注美聯儲9月的利率決議！
人氣文章市場動向09/09/2022
立即報名【新經濟下中小企數碼營商「智」有計】講座
人氣文章財經熱話09/09/2022
【虛幣世界】鮑威爾繼續派鷹，加密貨幣穩升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金