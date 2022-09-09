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09/09/2022 11:57

【數據解讀】ＣＰＩ和ＰＰＩ剪刀差轉負，中行：料９月負值將擴大

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國８月ＣＰＩ和ＰＰＩ同比漲幅雙雙放緩，ＣＰＩ並沒有如預
期般繼續上行，ＰＰＩ放緩步伐也超出了預期、漲幅降至１８個月新低。中國銀行研究員范若瀅
認為，ＣＰＩ同比漲幅回落，且低於預期，主要原因在於：一是前期生豬壓欄惜售現象有所好轉
，疫情影響下餐飲受衝擊導致豬肉需求下滑，豬肉價格上漲放緩；二是全球需求走弱、地緣政治
影響邊際減弱背景下國際油價下行，帶動國內汽油、柴油價格下降；三是國內多地疫情再度反復
導致需求恢復受阻，拖累服務價格走低。
　　由於全球大宗商品價格下行，國內疫情反復影響局部經濟運行導致鋼材等需求走弱，以及翹
尾因素影響下降，８月ＰＰＩ同比漲幅回落。８月份ＰＰＩ－ＣＰＩ剪刀差由正轉負，預計９月
ＣＰＩ漲幅有望回升、ＰＰＩ同比漲幅仍將進一步走弱，ＰＰＩ－ＣＰＩ剪刀差負值將擴大。
　
＊光銀：能源商品價格仍高，國內降企業成本不能鬆懈＊
　
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦認為，８月ＣＰＩ同比（漲幅）回落超預期，主要
是８月需求恢復偏弱，油價漲幅回落及消費品供應充足影響。ＰＰＩ同比（升幅）回落超預期，
主要是受８月能源和商品價格明顯回落及去年基數效應影響。不過扣除基數影響，目前能源商品
價格仍處於高位運行，部分製造業成本壓力仍大，國內降低企業綜合成本政策措施仍不能鬆懈。
（ｗｌ）

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