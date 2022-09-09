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09/09/2022 16:26

【聚焦數據】８月末社融存量３３７﹒２１萬億，增長１０﹒５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，２０２２年８月末社會融資規模存量為
３３７﹒２１萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒５％。其中，對實體經濟發放的人民幣
貸款餘額為２０６﹒８３萬億元，同比增長１０﹒８％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣
餘額為２﹒１９萬億元，同比下降６﹒７％；委托貸款餘額為１１﹒０６萬億元，同比增長
１﹒２％；信托貸款餘額為３﹒８８萬億元，同比下降２７﹒４％；未貼現的銀行承兌匯票餘額
為２﹒９萬億元，同比下降１１﹒５％；企業債券餘額為３１﹒５４萬億元，同比增長８％；政
府債券餘額為５８﹒４２萬億元，同比增長１７﹒６％；非金融企業境內股票餘額為１０﹒２３
萬億元，同比增長１３﹒９％。
　
＊對實體經濟發放的貸款餘額佔存量的６１﹒３％＊
　
　　從結構看，８月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６１﹒３％
，同比高０﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒６％，同比低
０﹒２個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒３個百分點；信托貸款餘額佔比
１﹒２％，同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒９％，同比低０﹒２個
百分點；企業債券餘額佔比９﹒４％，同比低０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒３％，
同比高１個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比高０﹒１個百分點。（ｃｔ）

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