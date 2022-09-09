【ＦＯＣＵＳ】女王辭世掀共和運動暗湧，最近風眼恐在澳洲



【ＦＯＣＵＳ】「欲戴王冠，必承其重（Ｕｎｅａｓｙ ｌｉｅｓ ｔｈｅ ｈｅａｄ

ｔｈａｔ ｗｅａｒｓ ａ ｃｒｏｗｎ）」－－用７０年歲月詮釋莎翁名句的英女王伊麗莎白

二世，當地時間周四（８日）下午在位於蘇格蘭的避暑勝地Ｂａｌｍｏｒａｌ離世，享年９６歲

。

伴隨白金漢宮降下半旗，英國民眾、全球政要潮水般的致悼，女王７３歲的長子查理斯，正

式由「威爾士親王」成為「查理三世」。這位在英國王室受歡迎排名僅居第７的新國王，在主流

觀點看來，顯然難以複製母親般「穩定燈塔」的地位，君主制的未來似暗湧四起，而最近的風眼

恐在澳洲。



＊時代傳奇落幕，查理斯欠神秘光環＊



１９５２年２月６日即位，任內經歷１５位英國首相（從丘吉爾到卓慧思）和１４位美國總

統（從杜魯門到拜登），既見證日不落帝國的衰落，又擁抱多元文化的革新。無論是６月白金禧

慶典期間，與柏靈頓熊共演下午茶詼諧短片，還是２０２０年４月疫情肆虐之際發表全國演講，

以一句「Ｗｅ ｗｉｌｌ ｍｅｅｔ ａｇａｉｎ」鼓舞國民，她的盡忠職守、不屈不撓、優雅

體面，被視作一個時代的傳奇。

周二（６日）在巴爾莫拉爾城堡任命卓慧思為新英揆，成為女王最後一次公開亮相；頗耐人

尋味的是，卓慧思１９９４年曾公開呼籲舉行公投廢除君主制。在王室官宣逝世消息後，查理斯

的新稱號亦終於揭盅，不同於預期的以其祖父命名的「喬治七世」，他最終選擇如母親一樣以教

名（Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ ｎａｍｅ）命名。

作為英國最年老的即位君主，查理斯跟其總是籠罩神秘光環，並盡其所能遠離政治的母親截

然不同；他對應對氣候變化的強烈支持、對有機食品的熱衷（擁有自創品牌Ｄｕｃｈｙ

Ｏｒｇａｎｉｃ）、對建築設計各種故作內行式的點評，乃至跟火雞、植物交談，被批評者形容

為虛榮怪誕和指手劃腳，不適宜擔任君主。



＊澳總理高呼平等，蘇格蘭明年公投＊



Ｙｏｕｇｏｖ調查就顯示，查理斯的受歡迎程度僅為４２％（千禧一代僅３４％），排名英

國王室成員第七，遠低於兒子威廉的６６％和母親的７５％。儘管英女王素來只是象徵式的國家

元首，但其個人聲望令王室成為國民信心的燈塔，亦是團結英聯邦的基石。她辭世之後，查理斯

能否擔此大任？

據伊麗莎白二世１９５２年２月繼位，但１９５３年６月才加冕的歷史，查理三世的正式加

冕禮或要等至２０２３年，而期間的空白時間，或是其他１４個英聯邦國家共和運動動蕩的開始

。吊詭的是，查理一世（１９６２－１６４９年）正正是因當時的廢王政爭遭斬首。

最近的風眼恐在１９９９年就曾舉行過共和制公投的澳洲。早在６月女王白金禧慶典期間，

澳洲總督Ｄａｖｉｄ Ｈｕｒｌｅｙ就稱，一旦女王離世，澳洲將對君主立憲制有「新討論」；

澳洲新總理Ａｎｔｈｏｎｙ Ａｌｂａｎｅｓｅ隨後更明言，澳英關係是「平等的」而非「父母

和暴發戶」；綠黨領袖Ａｄａｍ Ｂａｎｄｔ昨日更直呼，澳洲現在必須向前邁進，我們需要成

為共和國。另一個風眼則是擬明年１０月１９日舉行第二次獨立公投的蘇格蘭；此外，有博彩網

站甚至已開闢「英國會否在２０２５年前舉行君主制公投」的押注。

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