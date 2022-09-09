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09/09/2022 11:39

【新冠肺炎】內地疲情反復，據報核酸檢測供應商遭官方「拖數」

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地新冠疫情沒「清零」，大規模核酸檢測令市民不滿情緒日益
上升外，有大型核酸檢測提供商透露，隨著應收帳款規模大幅增長，壞帳問題困擾亦加劇。
　　據《彭博》統計，截至６月３０日，８家大型上市病毒檢測機構的應收帳款合計增加１４１
億元（人民幣．下同），按年增長７３％，當中增幅最大的是蘭衛醫學（深：３０１０６０）達
到１８９％。
　　報道指出，檢測服務提供商在最新的業績報告中，皆將日益上漲的應收帳款規模列為最關切
問題之一。總部位於杭州的核酸檢測提供商迪安診斷（深：３００２４４）上半年應收帳款為
１０７億元，相對上年同期的５４億元，增加近一倍，該公司承認應收帳款數量增加「有可能存
在壞帳風險」。
　　金域醫學（滬：６０３８８２）也警告，部分地區的核酸檢測費用結算可能存在延期，疫情
恐進一步加劇部分民營醫療機構和診所經營不善，帶來壞帳風險。
　　野村控股分析師張佳林表示，中央政府應會向地方政府施壓，要求他們根據自身財力，及時
向檢測公司付款。
　　值得注意的是，上海今年４月份爆發大規模感染，當局封城超過兩個月。有網民計算，上海
政府在３至４月份的抗疫共支出２７７億元，經濟停擺和財政支出，正雙向透支城市「儲蓄」。
　　內地疫情仍然持續，昨日（８日）新增近１３００宗本土確診個案，涉及四川、內蒙古、廣
東、西藏、北京、黑龍江等省市。《財新網》早前報道，有３３個城市實施了部分或全域管控，
超過６５００萬居民受到影響；預料上述壓力持續加劇。（ｃａ）

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