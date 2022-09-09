  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2022 12:16

【英女王逝世】習近平致唁電，對伊麗莎白女王逝世表示深切的哀悼

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國國家主席習近平９日就英國女王伊麗莎白二世不幸逝世向英
國新任國王查爾斯三世致唁電。
　　習近平代表中國政府和中國人民並以個人的名義，對伊麗莎白二世女王逝世表示深切的哀悼
，向英國王室、政府和人民致以誠摯的慰問。（ｃａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/09/2022
【環球加息】歐洲央行大幅加息0.75厘　歐元反彈阻力位？
人氣文章財經熱話09/09/2022
新地業績倒退大行降目標價　惟派息維持不變股價造好
人氣文章財經熱話09/09/2022
《午市前瞻》A股造好支撐港股 騰訊比亞迪基本面好抵銷減持因素
人氣文章財經熱話09/09/2022
【科技股業績】嗶哩嗶哩績後急挫　睇位減持為上策！
人氣文章國際動態09/09/2022
【英女王逝世】英女王在位70載　王夫去年逝世後減少公開活動
人氣文章國際動態09/09/2022
【英女王逝世】英女王走完英國史上在位最長君主一生　查理斯繼位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金