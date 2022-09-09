【英女王逝世】習近平致唁電，對伊麗莎白女王逝世表示深切的哀悼

《經濟通通訊社９日專訊》中國國家主席習近平９日就英國女王伊麗莎白二世不幸逝世向英

國新任國王查爾斯三世致唁電。

習近平代表中國政府和中國人民並以個人的名義，對伊麗莎白二世女王逝世表示深切的哀悼

，向英國王室、政府和人民致以誠摯的慰問。（ｃａ）

