【內房困局】太原市向恒大、富力等４１家公司簽發督促開工通知書

《經濟通通訊社９日專訊》據太原市規劃和自然資源局９月９日公開的信息，該局於今年６

月份，向恒大（０３３３３）、富力（０２７７７）、華僑城（深：００００６９）等４１家涉

及未按期開工項目的企業簽發了《督促開發通知書》，對其共計５６宗未按期開工的土地進行了

督促，要求其盡快開工建設。（ｃａ）







