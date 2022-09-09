《ＥＴＦ透視－張子銘》把握亞洲綠債增長機遇

《ＥＴＦ透視》早前中國發布《中國綠色債券原則》，要求綠色債券的募集資金需１００％

用於符合規定條件的綠色產業、綠色經濟活動等相關綠色項目。是次發布是當地綠色金融國際化

的一個里程碑，意味著中國把綠色債券的標準將與國際看齊。收緊標準除了更有防止「漂綠」

（Ｇｒｅｅｎｗａｓｈｉｎｇ）的出現，更能有助綠債發行人吸引更多國際投資者，有助中國綠

債市場的進一步擴張。

作為亞太地區的綠債龍頭，中國已連續第二個季度成為最多發行量、債券數和發行人數量的

國家。雖然中國在綠債發展上較其他歐美國家起步遲，但隨著國家主席習近平提出中國致力實現

「２０３０年前碳達峰、２０６０年前碳中和」的目標，積極發展可再生能源、電動汽車等領域

，有望推動亞洲綠債市場高速發展。



＊亞洲綠債潛力不容忽視＊



追求債券穩定性，同時想捕捉綠債發展機遇的投資者，可考慮採用亞洲綠債策略，專注於亞

太區內的綠色債券。例如近日市場上有一隻亞洲綠色債券ＥＴＦ，投資包括中國在內，韓國、香

港、印尼的一籃子亞洲投資級別綠色債券。事實上，除了中國，亞洲其他地區在綠債發展潛力亦

不容忽視。亞太國家綠債發行量為７４３億美元，是全球第二大發行地區。另外，亞洲佔全球碳

排放總量５１％，該區不少國家或地區的情況與中國相似，均是在綠色金融發展上起步較慢。但

這亦意味著，若投資者現在進場，將能捕捉綠色轉型所帶來的巨大增長潛力。

現時投資者想買入債券，入場門檻很多時要五位甚至六位數字，一般散戶未必有足夠資金，

購買程序亦較為繁瑣。ＥＴＦ可有助投資者一次過購買一籃子債券，除了方便，更能令資產配置

更分散，在波動的市況下分散風險。故投資者若對亞洲綠債感興趣，無論是用作避險或是看中增

長潛力，可考慮以ＥＴＦ作為投資亞洲綠債的投資工具。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

綠色債券標準委員會，２０２２年７月２９日

氣候債券倡議組織，２０２２年８月

人民日報，２０２１年１０月２５日

未來資產，２０２２年７月

氣候債券倡議組織，２０２２年８月

ＢＰ，２０２２年



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