【新冠疫苗】李夏茵：接種疫苗是全方位保護，促家長帶小朋友打針

《經濟通通訊社９日專訊》香港政府宣布，將疫苗通行證的年齡下限降至５歲兒童，安排將

分兩階段推行。醫務衞生局副局長李夏茵在電台節目表示，接種疫苗是全方位保護兒童的最好方

法，因為第五波疫情以來，有３８個３至１１歲兒童因感染新冠病毒而出現嚴重或危殆的情況，

當中３１人無接種過新冠疫苗，４人曾接種１針，另外有８個死亡個案。她形容個案「一宗都嫌

多」，促請家長盡快帶子女打針。

李夏茵表示，計劃分兩階段進行，是要預留時間讓家長帶子女接種兩針疫苗，當局已經增加

接種疫苗的名額，並會因應需要，調節服務量。接種疫苗後，家長除了可以帶備兒童接種疫苗的

紙本證明外，亦可以將二維碼截圖，疫苗證明亦可放入《醫健通》應用程式，當局正研究在《安

心出行》新增同樣功能。

她提醒，如果兒童未接種過疫苗，選擇打復必泰的話，最遲需要在１０月４日接種第一針，

才能趕及在１１月３０日接種兩針復必泰；如果選擇接種興科，最遲可以在１１月１日接種第一

針。

她重申，接種疫苗是全方位的保護，圖書館和體育館人流較多，如果兒童未打齊針，家長可

以代子女借書，或改為帶子女到公園或海傍運動，減低受感染風險。（ｓｌ）

