【新冠肺炎】盧寵茂：是否放寬入境檢疫需參考數據

《經濟通通訊社９日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港每日新增確診個案在過去一段

時間，已經突破５位數字，預計短期內會維持一段時間，甚至可能繼續上升，現時不容許放寬社

交距離措施。他指，政府外防輸入政策，包括檢疫日數要按數據調整。

盧寵茂在立法會一個委員會會議上表示，放寬外防輸入須考慮不同因素，而檢疫酒店隔離期

早前由７日縮減至３日是基於數據支持，他強調「未來是「２＋５」、「０＋７」也好，同樣需

要數據」。他又指，現時每日輸入個案佔比不足百分之二，主要是本地個案大增，而當局正收集

數據，但無正面交代放寬時間表。



＊與私家醫院保持溝通＊



盧寵茂指，當局在調整入境檢疫安排後，未有見到引致本地社區爆發的風險，但考慮對外通

關時，要平衡本地疫情發展和對香港經濟影響，現時本地個案數字明顯上升，政府需要基於數據

，研究優化入境安排。

盧寵茂回應說，政府在本港整體醫療資源方面要有主導位置，目標有１千張私家醫院病床支

援抗疫，但現時只提供４１０張，過去兩星期使用率超過８成，認為是走在正確方向，但仍然有

很大進步空間。他又指，每間私家醫院收症方面有不同標準，對醫管局轉介工作可能造成壓力，

但當局會與私家醫院保持溝通。



＊姚柏良冀盡快實施「０＋７」全面家居檢疫＊



實政圓桌田北辰在會上表示，政府調整抵港人士檢疫期為３日酒店加４日居家醫學監測、並

配以黃碼之後，輸入確診個案數字沒有上升，關注當局將檢疫期再放寬至「０＋７」的時間。旅

遊界議員姚柏良亦指，「３＋４」檢疫後對大部分入境人士都是返港港人，對旅遊業無大幫助，

期望盡快實施「０＋７」全面家居檢疫。（ｃｌ）

