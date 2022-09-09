【新冠肺炎】「安心出行」新增「檢測登記碼」功能助市民登記檢測

《經濟通通訊社９日專訊》政府發言人今日宣布在「安心出行」流動應用程式新增「檢測登

記碼」功能，讓巿民預先自行填寫個人資料，以簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測點現場輪

候及登記的時間。

「安心出行」的最新３﹒４﹒２版本現已於各大流動應用程式平台上架，巿民可以經相關平

台更新程式，以獲取「檢測登記碼」。「檢測登記碼」操作簡易，市民預先填寫檢測時所需登記

的個人資料後，系統會自動將該些資料生成用戶專屬的二維碼。二維碼會加密儲存於用戶本人的

流動電話「安心出行」程式內。市民只須在程式填寫資料一次，日後便可在每次接受核酸檢測時

重複使用同一個「檢測登記碼」二維碼。



＊獲取「檢測登記碼」純屬自願性質＊



持有「檢測登記碼」二維碼的市民在社區檢測中心或流動採樣站準備接受檢測時，又或因應

限制與檢測宣告進行強制檢測時，只需向工作人員出示二維碼供即場掃描，便可取代工作人員人

手輸入資料的登記程序，減少雙方接觸，亦免卻每次進行檢測時重新登記及輸入資料的等候時間

。

發言人強調，獲取「檢測登記碼」純屬自願性質。「檢測登記碼」的登記資料只會儲存於用

戶本人的流動電話，並僅會在用戶向檢測工作人員出示二維碼作掃描後，才會被傳送至核酸檢測

登記系統，相關資料並不會自動備存或傳送到任何政府或其他系統。二維碼的資料經加密處理，

確保只有由政府提供的掃描器才可以解密讀取。（ｃｌ）





