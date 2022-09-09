【高息巡禮】花旗高息定存，港元最高２﹒９９厘，英鎊３﹒２３厘

《經濟通通訊社９日專訊》在美國聯儲局連番加息下，三大主流貨幣－歐元、日圓及英鎊持

續受壓。歐洲面對能源短缺危機，威脅經濟增長，歐元兌美元多次試穿１算；日本央行維持超寬

鬆貨幣政策，日圓長期低息令其與美元息差持續擴大，以致匯價受壓，美元兌日圓曾高見

１４４﹒９９；英倫銀行表明通脹率將於今年第四季達到１３％，且英國將會陷入經濟衰退。此

外，英國執政保守黨剛換黨魁，而蘇格蘭民族黨揚言明年將舉行脫英公投，英女王又於昨天辭世

，令英國政經形勢極不確定，英鎊兌美元多次跌穿１﹒１５。

對於本港投資者而言，不少銀行都提供主要外幣的「高息」定存，但多限於短期，例如一星

期的定存可獲取超過１０厘的年利息，但需要存入新資金，換言之，投資者在首次存入並持有一

周後雖然獲取了「高」利息，但計及外幣兌換買賣差價後只會產生虧損。



＊花旗定存金額不設上下限＊



不過，花旗銀行公布，由即日起至９月１０日，花旗私人客戶務╱Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口新

客戶以５萬元或以上開立港元定存，或以１萬美元或以上開立美元定存，並持有指定產品結存，

可享３個月港元定存特惠年利率２﹒７８厘及３個月美元定存特惠年利率３﹒０８厘。

此外，花旗客戶於網上銀行或手機銀行開立以下貨幣之定存，可享最高特惠年利率，不設最

高或最低存款額限制，３個月、６個月及１２個月港元定存最高特惠年利率分別為２﹒６８厘、

２﹒８１厘及２﹒９９厘，而３個月、６個月及１２個月美元定存最高特惠年利率分別為

２﹒８８厘、３﹒２厘及３﹒４２厘。

其他貨幣方面，花旗銀行亦提供英鎊１年期定存，年息高達３﹒２３厘，且不設最低或最高

存款額，亦毋須為兌換資金，客戶在手機銀行或網上銀行開立即可。另外亦提供６個月２﹒５７

厘及３個月１﹒９９厘的英鎊定存優惠。（ｐｃ）



