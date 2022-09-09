《日入而息》二手樓價指數見三年半新低，銀債抽２０手或以下穩中

《今天重點》

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中原城市領先指數ＣＣＬ報１７１﹒８３點，創１８５周新低（２０１９年２月低見１７０﹒８

７點），按周跌０﹒８％。ＣＣＬ連跌８周共５﹒０９％，跌幅超過２０１９年調整

政府公布，最新一批銀色債券的最終發行額為４５０億元，高於３５０億元的目標發行額，抽２

０手或以下穩中，最多可獲分派２１手

衞生署公布，本港今日新增１００７６宗新冠肺炎確診，包括９９２２宗本地感染以及１５４宗

輸入個案

國家統計局公布，今年８月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒５％，漲幅較上月回

落０﹒２個百分點，結束兩個月連升，亦顯著低於市場預期的上漲２﹒８％

港府公布就證監會行政總裁一職展開全球招聘。由財政司司長擔任主席的遴選委員會

行政長官李家超代表香港政府及市民，就英女皇伊利沙伯二世的離世，表示深切哀悼

政務司司長陳國基和深圳市市長覃偉中今日舉行港深關於「逆向隔離」方案專班的視像會議，港

深雙方同意盡快安排兩地官員實地視察落馬洲河套區相關設施，以仔細研究其作為「逆向隔離」

方案下指定隔離地點的可行性

據外電引述消息人士透露，因投資者興趣冷淡，中國電動汽車製造商浙江零跑科技擱置了在香港

ＩＰＯ籌集１５億美元（１１７億港元）的計劃

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《即日市況》

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恒指全日高收５０７點報１９３６２，科指高收１０３點報４０７７

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒８％周升２﹒４％，外資流入創９個月高

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《美元匯價》

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行長言論刺激日圓反彈，初步阻力１４１﹒２

歐元最新報１﹒００８４╱８８，日圓最新報１４１﹒７４╱７７

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《公司資訊》

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傳零跑科技擱置香港１５億美元ＩＰＯ計劃

陳唱國際（００６９３）更換審核委員會成員，今日生效

小鵬（０９８６８）ＳＵＶ新車「Ｇ９」發布會２１日舉行

長沙比亞迪半導體８英寸汽車芯片生產線１０月投產

ＳＨＯＰＬＩＮＥ表示網店客戶以Ｏ２Ｏ模式經營每月ＧＭＶ可高８

倍

中銀香港（０２３８８）推出專為教聯會會員而設之「中銀『ＨＫ

購』信用卡」

亞倫國際（００６８４）委任盧楚鏘為獨立非執董及審核委員會成員

，今日生效

圓通速遞國際（０６１２３）採取穩健派息政策，料下半年起市場機

會眾多

金輝集團（００１３７）間接附屬斥近２億元收購超級大靈便型船舶

港燈（０２６３８）段光明辭任非執董，王子建接任

匯豐表示上半年「智豐收」商業用戶按年增加約五成

工銀亞洲推出措施助香港客戶遙距處理內地工行帳戶事宜

舜宇（０２３８２）８月手機鏡頭出貨量按年跌２６﹒２％至９２５

７﹒４萬件

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《國企紅籌》

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中廣核（０１８１１）８月發電量達１６３８﹒７吉瓦時，按年升１

６﹒８％

新天綠色能源（００９５６）８月完成發電量按年增３０﹒９％

美蘭空港（００３５７）遇言辭任財務總監，任凱接任

富力地產（０２７７７）８月總銷售收入按年跌約７４％

內媒表示中興通訊（００７６３）擬９月底前完成中興微電子分拆，

後續擬融資上市

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《神州民企》

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上坤地產（０６９００）首８月合約銷售按年跌６６﹒５％

美的置業（０３９９０）首八個月合同銷售額跌４７％

新力控股（０２１０３）首八個月合同銷售額跌９７％

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《中國要聞》

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機構料８月人幣新增貸、新增社融均環比勁升逾一倍

上海港集裝箱日吞吐量首破１６萬箱，創歷史新高

互聯網彈窗不得集中推送、炒作社會熱點敏感事件

三部門發布規定，確保彈窗廣告可識別、可一鍵關閉

ＣＰＩ和ＰＰＩ剪刀差轉負，中行料９月負值將擴大

栗戰書稱續參與俄羅斯遠東開發，助中國東北全面振興

分析指盤活地方專項債限額，有助縮短實物量轉化周期

國務會議決定增財政貼息，分析指增加時效性和緊迫感

統計局表示豬價環比漲幅顯著回落，ＣＰＩ環比轉降

８月ＰＰＩ環比降１﹒２％，統計局：市場需求偏弱

粵開證券表示國務會議更側重穩就業穩民生

北京銀保監表示至６月末銀行業資產總額突破３０萬億元

廣東銀保監局表示截至７月末廣東銀行業總資產３４萬億

數字金融創新發展聯盟在京成立，首批二十家機構加入

內地８月ＰＰＩ同比漲幅回落至２﹒３％，大幅低預期

內地８月ＣＰＩ同比增速回落至２﹒５％，顯著低預期

人行３３日２０億逆回購利率持平，本周零投放零回籠；８月社融增量２﹒４３萬億元，多於預

期

公安部打擊網絡犯罪，逾萬人被抓，關２１萬水軍帳號；打擊證券期貨犯罪，防範化解重大金融

風險

上海發文加快康復輔助器具產業發展

中國國防部表示中印兩軍南達坂一線部隊開啟脫離接觸

廣州第三批集中供地掛牌２０宗宅地，包含恒大足球場

郵儲銀行湖南分行推個人碳帳戶，減碳行為可兌換優惠

中人壽財險業務總監兼寧波分公司原總經理費劍鋒受查

國安部前高官劉彥平涉嫌受賄罪被捕

習近平就朝鮮國慶向金正恩致賀電，籲加強協調合作

寧德時代與寶馬集團達成圓柱電池供應框架協議

方正證券將出售瑞信證券全數股權，由瑞信全資擁有

國家版權局等啟動「劍網」打擊網絡侵權盜版行動

中證監表示ＲＱＦＩＩ納境內證券交易登記結算適用範圍

內地８月Ｍ２同比增速加快至１２﹒２％，略超預期

內地８月人幣新增貸１﹒２５萬億，略少於市場預期

８月末社融存量３３７﹒２１萬億，增長１０﹒５％

財政部表示優先支持貴州開展白酒企業營銷體制改革

發改委表示今年後期豬肉價格有望合理區間運行

上海規範共享單車清運服務

太原市向恒大、富力等４１家公司簽發督促開工通知書

逾２４個內地城市推「一人買房全家幫」，三四線為主

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《其他消息》

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法庭裁定支聯會涉煽動顛覆案有足夠證據移交高院

新民黨委任建滔集團主席張國榮為顧問

立法會候選人許孝良承認虛報選舉開支，判監３個月

港府全球招聘證監會行政總裁

陳穎韶將任勞工處處長，余振強升任政府統計處處長

利子厚將接替陳南祿出任馬會主席，李家祥當選副主席

呂志堅獲委任為積金易公司行政總裁及執行董事，任期三年

發展局禁安達臣地盤意外總承建商投標至明年底

銀債抽２０手或以下穩中，最多可獲分派２１手

傳逆隔離專班今召開首次會議，擬仿內地健康驛站方式

港府歡迎香港蟬聯全球最自由經濟體

深股通額度全日用８０億元，外資流入１４７﹒５億元；滬股通額度全日用９６億元，外資流入

創年內新高

經絡表示８月新批按揭保險貸款宗數跌５％，金額降７％；一個月ＨＩＢＯＲ穿２厘，料美議息

後港將加息

安永大中華區聲明不參與全球分拆計劃，包括港澳台地區及蒙古

工展會購物節開幕，廠商會期望銷售額破６０００萬元

昂坪纜車完成定期維修，今早１０時起恢復服務

研究顯示天花疫苗可誘導人體對猴痘病毒產生強烈免疫反應

西九文化區管理局就藝術廣場大樓項目招標，１１月１４日截標

阿布泰被指未經授權出售泰國半島月餅，３員工被捕

預購調查顯示ｉＰｈｏｎｅ１４ Ｐｒｏ佔中國訂單分配約為８５％

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％連跌八周，創１８５周新低

市建局表示西營盤皇后大道西╱賢居里項目２７日截意向

虎豹樂圃提早１２月初結束營運，虎豹別墅同日交還政府

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《國際要聞》

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北韓立法確定核武國地位，若金正恩遇襲即實施核反擊

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《外圍經濟》

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傳歐洲央行準備在１０月議息會上繼續加息７５基點

日圓兌美元反彈，黑田東彥稱日圓快速貶值不可取

美國財長耶倫樂觀預期通脹將進一步回落

野村經濟師上調聯儲局加息幅度預測

卓慧思能源紓困計劃料將推高英倫銀行利率水平

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《大國博弈》

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報道指美白宮擬頒行政命令審查在華技術投資

美國財長耶倫稱拜登仍未就取消中國貨關稅作出決定

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《英女王逝世》

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各國領袖對英女王伊利沙白二世去世表示哀悼

李家超哀悼英女皇伊利沙伯二世逝世

習近平致唁電，對伊麗莎白女王逝世表示深切的哀悼

英女王在位７０載，王夫去年逝世後減少公開活動

外交部表示中方對英國女王逝世表示深切哀悼

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《新冠肺炎》

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本港今日新增１００７６宗確診，再多１１人死亡

高拔陞稱急症室每日求診近５千，防護一老一幼成關鍵

「安心出行」新增「檢測登記碼」功能助市民登記檢測

三亞實現高質社會面清零，１１日起分批取消靜態管理

上海昨日新增２宗本土新冠陽性病例；上海核酸亭免費檢測服務再延長一個月至１０月３１日

保監局延長臨時便利措施至明年４月底

內地疫情反復，據報核酸檢測供應商遭官方「拖數」

全國昨增本土感染１２９２宗，深圳病例按日增逾一倍

北京新增１７宗本土確診

田總表示馬拉松防疫要求比外出用膳更安全

盧寵茂稱是否放寬入境檢疫需參考數據；正檢視機組人員檢疫安排，結果快將公布

美領館籲國民避免在港轉機，以免被防疫政策阻礙行程

食環署人員確診，西區副食品批發市場辦事處暫時關閉

李夏茵稱接種疫苗是全方位保護，促家長帶小朋友打針

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