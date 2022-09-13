《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》祝各位讀者中秋節快樂，人月兩團圓！港股上周連跌四日後展開反彈，上周五

（９日）內地上月通脹數據比預期為低，提振港股開市後升幅持續擴大，急升５００點並一度重

上１９４００點水平，但仍受制於１０天線。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（８日）過去

５個交易日，恒指牛證合共錄得約３﹒７９億元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則

累計約１﹒０億元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街

貨主要在收回價１８６００點至１８８９９點之間，累計相當約３３７２張期指合約；熊證街貨

主要在收回價１９８００點至２００９９點之間累計了相當約９７７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２４﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至２７﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒２個波幅點至２６﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至

２８﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至３６﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２８﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒２個波幅點至３０﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至

２０﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２６﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２０﹒４％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒４個波幅點至３５﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２２﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

６４０９﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約３６０元至３６８元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒６倍至

１０﹒０倍；另外，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約１５０７﹒０萬元資金淨

流入部署，資金留意行使價９０元至１１０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒９

倍至６﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內兗煤（０３６６８）的相關認沽證及熊證合共錄得約６５１﹒０

萬元資金淨流入部署。兗煤認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２３元至２６元附近的中

期價外條款，實際槓桿約３﹒５倍至３﹒５倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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