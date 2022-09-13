《每周華語－黃溢華》匯率與營商

《每周華語》企業進行國際貿易，必涉及匯率╱匯制。美國企業及不少國家的企業，很早便

往外走，找尋更多更大的巿場，提升銷售額。今天地緣正在大變，企業賺錢，資本流動：匯率╱

匯制自然極為重要。



二次大戰之後，美元成為「一哥」，２０２２年的今天美元仍是「一哥」，但地位面對巨大

的挑戰。日本及歐洲等仍主打採用美元及ＳＷＩＦＴ進行交易，但日本及歐洲經濟積弱，其他大

國佔全球的ＧＤＰ比例日高，１９７０年代，美國╱西德╱日本三國已佔全球７０╱８０％的

ＧＤＰ。「Ｇ３」也好、「Ｇ７」也好，有巨大的ＧＤＰ主導權，美國企業國際貿易不須擔心長

期以美元計價、會計及作為結算之貨幣。



事實上，企業一旦進行出入口貿易，那麼匯價便極為重要。美國二戰之後，對日本支持出口

業，１美元兌３６０日圓，二戰前，１美元兌２日圓！可見日本企業於戰後再由「零」起步，因

為１美元兌３６０日圓，日本出口競爭力大升。美國自１９６０年代軍事支出太大，福利太多，

因而美國１９７０年代不斷發行新國債。其他國家需要美元，賺了外匯（美元）便買美債，賺息

。１９７０年到１９９５年，美國息率不斷上升，由不到５厘升至２０厘，因而買美債吸引，而

日本╱西德等國支持，甚而美大企業也買美債，因而美政府發行１０年甚至３０年期美債也有「

價」有「巿場」。



中國改革開放，也累積美元政府債券。美元地位不只看美國的ＧＤＰ，也看很多軟、硬實力

及地緣因素。美企業不少持有大量現金，也不一定是美元。目前，美國企業經營仍以美元為「主

軸」，一旦有變，便要有新的對應方案。例如歐元誕生，那麼加入了歐元區的國家，便要一起「

力保」歐元，否則歐元不幸解體，企業如何是好？！而美國企業、仍必重視日圓、人民幣及歐元

的穩定性，因為一有巨大變動，企業便面對很大的流動性風險了。１９９８年，東南亞國家不少

加入了「資本控制」，此時企業所賺便未能匯走其他地區及美國本土。因此，匯率（制度）是極

為重要的事情。一有大變，企業可能面對巨大虧損甚而倒閉。



１９７２年，美取消金本位：尼克遜有膽色！而１９９８年、２０００年的金融風暴，美元

仍是「一哥」。２００８年到今天：伯南克作為學者，更有膽色，以「ＱＥ」任印，把美銀行業

死馬當活馬醫。今天美國作為一隻二戰之後的「千里馬」，仍未全面康復，只是一半復原，因而

「穩定」的大局對美元、美企業更為可取。



細心想一想：美元不是「一哥」，美債便無出路，那麼美國的福利支出由誰人「付鈔」？！

而美債巿巨大，一旦「倒下」，那麼美元大變，資金又往那裏走？！金巿？金價升至３０００美

元、５０００美元、８０００美元１盎司嗎？



周一（９月１２日），「９．１１」之後的７╱８年，歐元兌美元升到１﹒６美元便回下，

上周在１算之下。美元已成為美企業潛在的重要性：美元有「風吹草動」，由Ｎｅｔｆｌｉｘ到

Ｎｖｉｄｉａ都有難。因為美元不「值一文」之下，再賺更多，都只是「白做」生意。



美元二戰後成為「一哥」，機緣之下，救了兩次（見上），但不是每一次都有「

Ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ Ｆｒｅｅｄｏｍ」（政策「空間」）可以使美元得救。取消金本位，

１９７２年美國「大變」，而２００８年「ＱＥ」，因為大家無「Ｓａｙ」！如果美元「玩完」

，歐元「玩完」，又再採用「金粒」嗎？！可見美元得救有因，但美企業面對╱全新的「唯一」

美元地位，真的頭痛，真慘！可見美元才是真正的地球村金融困境。



１９９０年波斯灣戰爭，科威特「一天」便給當時的伊拉克佔領。外企存科威特的投資於「

一天」便全面消失！科威特紙幣也「無價無巿」：可見匯巿╱國際貿易潛在的風險可以極大。不

出１年，科威特把伊拉克「趕走」：但新的匯率已大不同，大幅貶值了。美企在中東投資巨大，

即使石油以美元結算，但不同國家的匯率亦極重要。想一想，美元「倒下」？！

《資深市場人士 黃溢華》



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