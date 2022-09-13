《地產人眼－盧展豪》「逆向隔離」是個好開始

《地產人眼》疫情下，香港封關多時，對市民生活及經貿活動影響深遠。新一屆政府上場不

久，便已落實「３＋４」隔離檢疫措施，雖然大部分市民希望港府可以行多步，儘快放寬至「０

＋７」，惟近日疫情再升溫，恐怕免檢疫難以在短期內成事。所幸是他們願意諗多一步，與內地

廣東省政府達成共識，推行「逆向隔離」措施，讓有需要北上的港人多一個選擇，同時紓緩內地

檢疫酒店供不應求的問題。若能妥善執行，莫論早期配額孰多孰少，亦是「對症下藥」的良策。



早前港府向廣東省政府提出「逆向隔離」建議，並獲接納，現時雙方正商討執行細節。港人

北上需求龐大，有經商、有升學、有就業、有省親的，惟現時港人入境內地需進行「７＋３」隔

離，即是入住７日內地的「健康驛站」，惟其配額有限，以致每日有約１﹒６萬人抽籤，爭奪約

２０００個回內地名額，僧多粥少下，市面上更出現「黃牛飛」，導致人心惶惶。若然「逆向隔

離」得以落實，料可每天增加約１０００個名額，滿足更多市民北上需求，雖然名額仍不多，卻

是個好開始。



在「逆向隔離」措施下，政府初步預留鄰近深圳河套區的方艙醫院，改建成「在港驛站」，

讓前往內地人士在此完成隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地「７＋３」的隔離規定。



然而，現時香港與內地的防控及檢疫措施各有不同，早前內地政府部門來港，檢察本地的檢

疫措施時，曾略有微言，今次港府要落實「逆向隔離」，便須加大力度，在核酸測試標準、閉環

式管理及運作、人手配置上等，儘快與內地政府取得共識，並嚴謹執行，方可提升中央對港的檢

疫信心，此將有利未來計劃擴展，如增加上述隔離配額，而長遠上亦有利香港鋪路，爭取早日與

內地通關。



面對前所未有的疫情衝擊，世界各國也在摸石過河，尋出路。香港作為國際金融中心，除了

要與內地通關，亦需及早與國際通關，要在雙方拿揑平衡，實屬不易。惟當多國早已開放關口，

吸旅客、吸商機，香港亦是時候行快幾步。《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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