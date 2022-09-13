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13/09/2022 07:50

《油金掠影》伊朗核協議談判遇阻，油價三連升；紐約期金微升

　　《經濟通通訊社１３日專訊》伊朗核協議的談判遇上阻礙，消息帶動油價連續第三個交易日
上升。紐約期油上漲９９美仙或１﹒１％，收報每桶８７﹒７８美元；布蘭特期油上漲１﹒１６
美元或近１﹒３％，收報每桶９４美元。
　　據報，法國、德國和英國指，伊朗堅持要求聯合國的核子監督機構結束在三個地點的鈾痕跡
調查，他們「嚴重懷疑」伊朗恢復該協議的承諾。伊朗對此聯合聲明表示遺憾。
　　另外，瑞銀分析師指，經合組織（ＯＥＣＤ）戰略石油儲備銷售量自１１月起，每日將減少
１００萬桶以上，天然氣及煤炭價格上漲與供應減少，石油轉為發電燃料，將令需求上升。
　
＊白金漲５﹒８％兼六連升＊
　
　　美元在美國８月消費者物價指數（ＣＰＩ）公布前走軟，金價報升。紐約期金上漲１２美元
或０﹒７％，收報每盎司１７４０﹒６美元，為８月２９日以來新高。
　　市場預期，美國８月ＣＰＩ按年增幅為８﹒１％，較７月的８﹒５％放緩。有分析認為，投
資者期望通漲已見頂，若ＣＰＩ數據較預期疲軟，就可能為金價帶來支撐，並守住１７００美元
關口。
　　其他貴金屬方面，白銀漲１﹒０９美元或５﹒８％，報每盎司１９﹒８６美元，為８月１７
日以來最高價，更連續六日上漲；白金漲２７﹒３美元或３﹒１％，收報每盎司９０４﹒２美元
；鈀金漲９７美元或４﹒５％，收報每盎司２２７４﹒６美元。（ｅｒ）

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