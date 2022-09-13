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即市新聞

13/09/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股跌浪提早告一段落？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則皆屬顯著向淡。上周五（９日）港股於長周末前喜見好友發力反攻，晚上美
股進一步反彈，當然屬於利好本周港股的現象。雖謂大市於中秋假期前有淡友平倉套利的買盤入
市，仍屬正常，但最後錄得顯著的升幅，且交投增強，令人不得不懷疑短期反彈已經正式結束。
指數期貨大戶加權平均開倉水平分析法的所得結果，顯示本周五（１６日）收市前淡友的再攻誠
意不容被低估。
　　不過，根據經驗，若見指數期貨的加權收市位創本月新高，甚至返回大戶加權平均開倉水平
（恒指期貨１９８４７，國指期貨６８０３）之上，即確認短期跌浪已提早於上周告一段落。當
然，這只代表本月港股的下跌動力已經大為減弱，並不保證本月底前市況可大幅揚升。事實上，
於指數期貨日線圖形勢變回偏好前，大市的升勢依然只被視作短浪中的反彈。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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