《運籌帷幄－梁業豪》港股跌浪提早告一段落？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則皆屬顯著向淡。上周五（９日）港股於長周末前喜見好友發力反攻，晚上美

股進一步反彈，當然屬於利好本周港股的現象。雖謂大市於中秋假期前有淡友平倉套利的買盤入

市，仍屬正常，但最後錄得顯著的升幅，且交投增強，令人不得不懷疑短期反彈已經正式結束。

指數期貨大戶加權平均開倉水平分析法的所得結果，顯示本周五（１６日）收市前淡友的再攻誠

意不容被低估。

不過，根據經驗，若見指數期貨的加權收市位創本月新高，甚至返回大戶加權平均開倉水平

（恒指期貨１９８４７，國指期貨６８０３）之上，即確認短期跌浪已提早於上周告一段落。當

然，這只代表本月港股的下跌動力已經大為減弱，並不保證本月底前市況可大幅揚升。事實上，

於指數期貨日線圖形勢變回偏好前，大市的升勢依然只被視作短浪中的反彈。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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