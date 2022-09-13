《套期保值－蕭猷華》恒指短線阻力１９６００點

《套期保值》恒指連跌６個交易日後，上周五（９日）受到美元回落，人民幣回穩，迎來技

術性反彈，升５０７點，收報１９３６２點。美元回軟主要由於英鎊、歐元匯價反彈影響，英女

王逝世消息和歐央行大幅加息７５點子，英鎊和歐元造好，不過美元強勁勢頭仍穩如泰山，美聯

儲９月２２日議息會議，本周美聯儲官員將會進入靜默期，市場料加息７５點子機會達七成，要

留意本周二（１３日）美國公布通脹數據，市場預期ＣＰＩ由７月的升８﹒５％，回落至升

８﹒１％，倘若８月通脹數據回落，便是連續兩個月升幅回落，市場或會轉風向，聯儲加息步伐

或會減慢。



８月美國通脹數據如果回落，美股料可進入反彈浪，反彈幅度有多少，要視乎外圍風險因素

變化，包括美國審計部將會來港，對中概股進行底稿審查。此外，美國舉報禁止公司投資中國企

業，中美關係持續陷於谷底，或要等到１１月ＡＰＥＣ領導人會議，「習拜會」如順利舉行，中

美關係或迎來短暫好轉。



此外，俄羅斯斷歐洲天然氣供應，歐洲、英國民眾面對高昂能源開支，有報道指平均每戶每

年電費支出超過４０００歐元，將會大大打擊歐洲經濟和消費，歐洲或是最早一個地區經濟陷入

衰退。



港股方面，面對騰訊大股東減持、股神賣比亞迪，仍在發酵中，他們何時賣完？仍不明朗，

要等股東減持因素消除，到時騰訊（００７００）、比亞迪（０１２１１）估值便會重修。故此

，港股短線下行壓力未消。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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