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即市新聞

13/09/2022 08:29

《新股上市》數科發售１﹒５６億股兩成舊股，入場費約４３４３元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》數科集團（０２３５０）在港上市，全球發售約１﹒５６億股
（當中兩成，即３１２５萬股為舊股），國際及香港分別佔九成及一成，今日起至本周五（１６
日）中午公開招股，招股價０﹒８元至０﹒８６元，一手５０００股「入場費」為
４３４３﹒３５元。該股９月２６日掛牌。上市獨家保薦人創陞融資。
　　數科集團是香港資訊科技解決方案供應商，主要從事於香港分銷資訊科技產品以及於香港、
中國內地及澳門提供系統整合解決方案。
　　數科集團上市引入５名基石投資者，合共認購３３００萬元股份，假設每股發售價０﹒８３
元（即招股價中位數），合共認購３９７４萬元股，佔發售股份總數２５﹒４％，即最終擴大股
本６﹒４％。５名基石投資者包括：雋思集團（０１４１２）主席鄭穩偉、天寶集團
（０１９７９）主席洪光椅、冠忠巴士（００３０６）營運總監黃焯添、ＥＣＩ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（０８０１３）全資附屬，以及亞洲聯網科技（００６７９）全資附屬。
　　假設每股發售價０﹒８３元，數科集團發行新股集資淨額約６８７０萬元，當中約
５５﹒３％將用於擴充分銷業務，約２０﹒４％將用於擴充系統整合解決方案業務，約７﹒７％
將用於設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務，約４﹒４％將用於升級設備、軟
件、硬件及ＥＲＰ系統以支持業務拓展，約２﹒０％將用於加大市場營銷力度及提升品牌知名度
，以及約１０﹒２％用作一般營運資金。（ｍｈ）

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