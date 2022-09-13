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即市新聞

13/09/2022 17:00

《盤後部署》藥明生物瀉近兩成，已跌近嚴重超賣，現時可撈底？

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中秋假期後的首個交易日，港股高開４２點，報１９４０４。
早段曾倒跌６３點，但很快回升，臨近尾市曾升逾１２９點至１９４９２，而此已是全日最高位
。半日升７９點，報１９４４１。午市初段仍能維持升勢，惟部分科技股沽壓加劇，令港股於尾
段再度下跌，最終高開低收，並且未能成功收復１０天線。
　　恒指收報１９３２６，跌３５點或跌０﹒１８％，主板成交９４９﹒８６億元。國企指數報
６６３３，升４點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４０６９，跌８點或跌０﹒２０％。　　
　　內地股市上升。上證綜合指數報３２６３，升１點或升０﹒０５％，成交３３９０﹒２２億
元人民幣；深證成份指數報１１９２３，升４５點或升０﹒３８％，成交１９３５﹒７３億元人
民幣。
　
＊藥明系股票大跌＊
　
　　科技股方面，京東（０９６１８）尾段跌幅擴大，低見２３３元，收報２３３﹒４元，跌
４﹒１１％；美團（０３６９０）收報１７７﹒８元，跌１﹒１７％；快手（０１０２４）收報
６３﹒２５元，跌１﹒９４％。汽車股方面，蔚來（０９８６６）獲德意志銀行唱好，股價逆市
急升１６﹒８１％，收報１６８﹒２；比亞迪（０１２１１）、小鵬（０９８６８）則升逾２％

　　部分生物科技股全日捱沽。據《彭博社》引述知情人士報道，繼晶片法案後，美國總統拜登
再簽署行政命令，擴大美國生物製造（Ｂｉｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ），以降低對於中國
的依賴。消息拖累「藥明系」股票大跌。藥明生物（０２２６９）低開逾７％，其後跌幅曾擴大
至２０％，低見５２﹒８元，收報５３﹒４元，挫１９﹒９４％，為全日表現最差藍籌；藥明康
德（０２３５９）Ａ股跌停板，Ｈ股收報６８﹒７５元，挫１６﹒８２％。
　
＊藥明生物短線料下試４６﹒８元＊
　
　　在日線圖上，藥明生物自７月５日高見８７元後持續下跌，呈「一浪低於一浪」的形態。上
個交易日即使上升５﹒９６％，惟未能衝破１００天線，今日隨即因美國頒布行政命令的消息而
急瀉。
　　不過，今次並非首次傳出藥明系遭制裁的消息，且藥明生物９日ＲＳＩ已跌至２３，反映股
價跌近嚴重超賣區，相信市場逐步消化此不利消息後，股價跌勢有望喘定。然而，藥明生物於２
月８日傳出遭制裁的消息，股價裂口大跌２２﹒７７％，之後幾日都未見強勁反彈。今次再傳出
相近消息，而股價已跌穿多條平均線，短期料維持弱勢，預期會進一步下試５月１０日的低位
４６﹒８元，未有貨的投資者宜待股價回落至５０元以下才考慮吸納。
　　至於藥明康德，股價同樣自７月５日前高位１２４元回落，今日最低見６８﹒６元，累計跌
幅達４４﹒６７％。今日收市更跌穿２０２０年２至３月的雙頂高位７３﹒８元，短線下試６０
元附近機會較大，現階段並非吸納時機。（ｅｒ）

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