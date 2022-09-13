《盤後部署》藥明生物瀉近兩成，已跌近嚴重超賣，現時可撈底？

《經濟通通訊社１３日專訊》中秋假期後的首個交易日，港股高開４２點，報１９４０４。

早段曾倒跌６３點，但很快回升，臨近尾市曾升逾１２９點至１９４９２，而此已是全日最高位

。半日升７９點，報１９４４１。午市初段仍能維持升勢，惟部分科技股沽壓加劇，令港股於尾

段再度下跌，最終高開低收，並且未能成功收復１０天線。

恒指收報１９３２６，跌３５點或跌０﹒１８％，主板成交９４９﹒８６億元。國企指數報

６６３３，升４點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４０６９，跌８點或跌０﹒２０％。

內地股市上升。上證綜合指數報３２６３，升１點或升０﹒０５％，成交３３９０﹒２２億

元人民幣；深證成份指數報１１９２３，升４５點或升０﹒３８％，成交１９３５﹒７３億元人

民幣。



＊藥明系股票大跌＊



科技股方面，京東（０９６１８）尾段跌幅擴大，低見２３３元，收報２３３﹒４元，跌

４﹒１１％；美團（０３６９０）收報１７７﹒８元，跌１﹒１７％；快手（０１０２４）收報

６３﹒２５元，跌１﹒９４％。汽車股方面，蔚來（０９８６６）獲德意志銀行唱好，股價逆市

急升１６﹒８１％，收報１６８﹒２；比亞迪（０１２１１）、小鵬（０９８６８）則升逾２％

。

部分生物科技股全日捱沽。據《彭博社》引述知情人士報道，繼晶片法案後，美國總統拜登

再簽署行政命令，擴大美國生物製造（Ｂｉｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ），以降低對於中國

的依賴。消息拖累「藥明系」股票大跌。藥明生物（０２２６９）低開逾７％，其後跌幅曾擴大

至２０％，低見５２﹒８元，收報５３﹒４元，挫１９﹒９４％，為全日表現最差藍籌；藥明康

德（０２３５９）Ａ股跌停板，Ｈ股收報６８﹒７５元，挫１６﹒８２％。



＊藥明生物短線料下試４６﹒８元＊



在日線圖上，藥明生物自７月５日高見８７元後持續下跌，呈「一浪低於一浪」的形態。上

個交易日即使上升５﹒９６％，惟未能衝破１００天線，今日隨即因美國頒布行政命令的消息而

急瀉。

不過，今次並非首次傳出藥明系遭制裁的消息，且藥明生物９日ＲＳＩ已跌至２３，反映股

價跌近嚴重超賣區，相信市場逐步消化此不利消息後，股價跌勢有望喘定。然而，藥明生物於２

月８日傳出遭制裁的消息，股價裂口大跌２２﹒７７％，之後幾日都未見強勁反彈。今次再傳出

相近消息，而股價已跌穿多條平均線，短期料維持弱勢，預期會進一步下試５月１０日的低位

４６﹒８元，未有貨的投資者宜待股價回落至５０元以下才考慮吸納。

至於藥明康德，股價同樣自７月５日前高位１２４元回落，今日最低見６８﹒６元，累計跌

幅達４４﹒６７％。今日收市更跌穿２０２０年２至３月的雙頂高位７３﹒８元，短線下試６０

元附近機會較大，現階段並非吸納時機。（ｅｒ）

