《台股攻略－黃振宇》市場憧憬通脹回落，台股一度挑戰萬五點關口

《台股攻略》美國即將公布８月份ＣＰＩ通脹數據，市場憧憬通脹見頂回落，台股今日

（１３日）早段升８８點，以１４８９６點開市，其後電子雙雄帶動半導體股上揚，指數一度逼

近萬五點關口，惟金融股受壓，指數升幅收窄，最終收１４８９４點，升８６點，成交金額為

１８２４﹒３９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入１１２﹒７３億元。

電子股方面，電子雙雄的台積電收４９５元，升１﹒３％；鴻海收１１０元，升１﹒４％；

其他半導體股表現不俗，京鼎升超過６％，日月光投控、新唐及矽力－ＫＹ均升超過３％。電器

股表現強勁，合機及華新均升超過４％，至於今日新掛牌上市的伊雲谷收１４２﹒５元，較招股

價高近３成。另外，台積電無塵室工程供應商漢唐昨日公布８月份收入達５２﹒６７億元，按年

增長１﹒４６倍，創單月歷史新高，股價漲停，收１７７元。金融股受獲利衰退影響，多隻股份

受壓，新產跌３﹒６％，臺企銀跌２﹒８％，元大金、兆豐金、旺旺保、華票及京城銀均跌超過

１％，群益證、統一證及富邦金則升０﹒７％至１﹒３％。航運股方面，貨櫃三雄的萬海及長榮

均升１％，陽明微升０﹒１％；散裝航運的中櫃升３﹒９％，榮運升１﹒２％，四維航、志信及

慧洋－ＫＹ則跌１％至２％，長榮航及華航均跌０﹒２％。研究機構Ｇｌｏｂａｌ

Ｅｑｕｉｔｉｅｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ預期電動車大廠特斯拉（Ｔｅｓｌａ）於第四季的產量回

升，消息帶動電動車概念股造好，貿聯－ＫＹ、胡連及劍麟均升超過５％，元太、帆宣及凡甲升

超過４％。

大市方面，成交金額維持低迷，反映市場入市意欲低，普遍觀望今晚公布的ＣＰＩ通脹數據

，若然未能回落，預計美國將再加強加息政策，屆時大市將再度震盪，建議短期投資保持審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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