《窩輪豪情－梁業豪》短線候低持有指數牛證為主，暫須多作走位

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、地

產建築業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移

動（００９４１）、蔚來（０９８６６）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認購權證或

牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選電

能實業（００００６）、藥明生物（０２２６９）與理想汽車（０２０１５）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為，原材料業、電訊業與地產建築業。此外

，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為蔚來、中國移動與太古地產

（０１９７２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選藥明生物、電能實業與嗶哩嗶哩（０９６２６）

。

上周五（９日）淡友大戶並沒有乘勢再攻，反而被對手擊退。恒指陰陽燭日線圖上呈現類似

「破腳穿頭」利好轉向形態，５月１０日低位１９１７９支持失而復得。本欄認為，短線投機者

現應將圖利策略改為以候低持有指數牛證為主，但暫須多作走位，並只小注怡情。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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