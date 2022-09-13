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即市新聞

13/09/2022 09:56

《窩輪豪情－梁業豪》短線候低持有指數牛證為主，暫須多作走位

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為原材料業、地
產建築業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移
動（００９４１）、蔚來（０９８６６）與俄鋁（００４８６），可用作買入其相關認購權證或
牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選電
能實業（００００６）、藥明生物（０２２６９）與理想汽車（０２０１５）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為，原材料業、電訊業與地產建築業。此外
，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為蔚來、中國移動與太古地產
（０１９７２），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選藥明生物、電能實業與嗶哩嗶哩（０９６２６）

　　上周五（９日）淡友大戶並沒有乘勢再攻，反而被對手擊退。恒指陰陽燭日線圖上呈現類似
「破腳穿頭」利好轉向形態，５月１０日低位１９１７９支持失而復得。本欄認為，短線投機者
現應將圖利策略改為以候低持有指數牛證為主，但暫須多作走位，並只小注怡情。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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