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即市新聞

13/09/2022 08:44

【虛幣世界】以太坊進行合併，惟以太幣下挫

　　《經濟通通訊社１３日專訊》本周為以太坊合併周，即區塊鏈協議從工作量證明轉向權益證
明共識機制，不過以太幣則明顯回吐。隔晚美股回升，市場預計通脹或即將見頂，意味強勢加息
情況有機會扭轉，比特幣回升至２２０００美元水平；其他山寨幣方面，Ｐｏｌｋａｄｏｔ的
ＤＯＴ上漲０﹒３％，Ａｖａｌａｎｃｈｅ（ＡＶＡＸ）和Ｓｏｌａｎａ（ＳＯＬ）分別上漲
４％和６％。
　　另外，據知情人士透露，富達投資或允許個人投資者在該平台上交易比特幣。該機構從
２０１８年起為對沖基金和其他機構投資者推出了比特幣交易業務，並在今年早些時候允許企業
客戶將這一數字資產加入其為他們管理的４０１（ｋ）退休計劃。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２１６９﹒９０元（美元．下同），跌１﹒０１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６８４﹒１２元，跌１﹒８８％；艾達幣報
０﹒４９５９元，跌０﹒０１％；瑞波幣報０﹒３５６５元，跌０﹒０１％。（ｕｌ）
　
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