【虛幣世界】以太坊進行合併，惟以太幣下挫

《經濟通通訊社１３日專訊》本周為以太坊合併周，即區塊鏈協議從工作量證明轉向權益證

明共識機制，不過以太幣則明顯回吐。隔晚美股回升，市場預計通脹或即將見頂，意味強勢加息

情況有機會扭轉，比特幣回升至２２０００美元水平；其他山寨幣方面，Ｐｏｌｋａｄｏｔ的

ＤＯＴ上漲０﹒３％，Ａｖａｌａｎｃｈｅ（ＡＶＡＸ）和Ｓｏｌａｎａ（ＳＯＬ）分別上漲

４％和６％。

另外，據知情人士透露，富達投資或允許個人投資者在該平台上交易比特幣。該機構從

２０１８年起為對沖基金和其他機構投資者推出了比特幣交易業務，並在今年早些時候允許企業

客戶將這一數字資產加入其為他們管理的４０１（ｋ）退休計劃。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２１６９﹒９０元（美元．下同），跌１﹒０１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６８４﹒１２元，跌１﹒８８％；艾達幣報

０﹒４９５９元，跌０﹒０１％；瑞波幣報０﹒３５６５元，跌０﹒０１％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

