《談國論企－黎偉成》銀行８月份淨貸環比飆升八成四

《談國論企》中國的商業銀行等金融機構貸款增長淨額，於２０２２年８月份的同比不僅由

７月份的急挫回復穩增，環比更飆升逾八成四，顯示人民銀行近期相當積極和頻密地通過定向性

的增加以商業銀行為主的金融機構的市場流動性，調低資金成本支持經濟社會的政策和做法，取

得初步預期良性成效。境內的消費價格指數ＣＰＩ，會繼續隨著食品類商品及工業生產者出廠價

格ＰＰＩ反覆回落，有利央行進一步採取各項寬鬆貨幣政策挺經濟。



＊企事業單位固投由上月減轉增流動資金足夠＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年８月份所達的１﹒２５萬億元（見表一），有相當重大意義，乃因：此數同比增長即使僅為

２﹒４６％，卻扭轉７月份達６７９０億元同比大幅減少３７﹒１２％之況，更相對於對上一個

月的淨增額度環比顯著增長８４﹒１％，使１－８月份的累計１５﹒６１萬億元多增５５４０億

元或３﹒５８％，拉近二季度淨增貸款累計５﹒３４萬億元上升４﹒９１％（見表二）的距離。

內地受到新冠肺疫變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ引致疫情散發多發產生不利的局面，特別是經濟

社會增長的步伐有頗明顯的放緩，商業銀行貸款政策也變得相對審慎，人民銀行遂於５月２０日

降低５年期或以上的貸款市場報價利率ＬＰＲ，連同４月２５日調低金融機構存款準備金率等貨

幣政策，逐步衍生預期的良性效應。尤其是人行在８月２２日下調５年期或以上的ＬＰＲ，會進

一步刺激商業銀行強化貸款力度以支持實體經濟的恢復和發展。

商業銀行於８月份再度加大對經濟社會的貸款力度，特別是（一）對企（事）業單位的貸款

，淨增額度於２０２２年８７５０億元（見表三．下同）同比增長２５﹒６６％，扭轉７月份

２８７７億元減少３３﹒６％之況，環比更大幅增加２﹒４８倍，其中（１）企業的中長期貸款

，於８月份達７３５３億元，同比及環比分別增加４０﹒９９％與１﹒１２倍，而７月份

３４５９億元同比則減少２９﹒９３％，較１－６月份累計６﹒２２萬億元所減的６﹒０４％，

在幅度上有所擴大。此況意味企業對中長線固投的態度由近期之審慎轉為有所改善，理由為：中

國政府採取適當措施應對美國瘋狂全面攬炒劣行，取得成效；歐美經濟漸步衰退險境，暫未使中

國商品出口受到太大的壓力，更是有增長，有順差。

企業的（２）短期的貸款，於２０２２年８月份淨減少１２１億元，比上年同期少減

８９﹒４６％，故（３）票據融資，期內達１５９１億元和同比減少４３﹒４４％，情況可以接

受。

至於（二）住戶貸款，於２０２２年８月份淨增之數僅達１９２２億元月，同比減少

２０﹒４１％，比７月份１２１７億元同比大減７０％收窄５０個百分點，環比則增加

５７﹒９２％，同樣可以視作為良性的發展和表現，尤其是（Ｉ）住戶的短期貸款２０２２年８

月份淨增１９２２億元，同比增加，而７月份則減少２８﹒４７７月份淨減少２６９億元，此顯

居民的消費信心和意欲有所提升，有不錯的啟示性。

但（ＩＩ）住戶的中長期貸款，於８月份淨增２６５８億元，同比減少３７﹒５９％，即使

比７月份淨增１４８６億元要多，和同比減少幅度有所收窄６２﹒６％。住戶貸款多用於購買商

品房，此顯內地的房地產市場情況頗差。



＊居民消費平穩而買樓置業情況持續疲弱＊



國務院總理李克強２０２２年８月３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以

（１）促投資（２）帶消費（３）增就業等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展

後勁的重要手段，更表「細化實化接續政策、９月上旬實施細則應出盡出」。中央和地方要成立

督導和服務工作組，是為快、狠、準和全的政策與策略，使佳效迅達。

李克強在７月２１日主持召開國務院常務會議，重點指出經濟正處於企穩回升關鍵窗口，三

季度至關重要，並特別提到要支持個人消費貸款、房地產和平台經濟等幾個重要舉措，以持續擴

大有效需求的政策舉措，增強經濟恢復發展拉動力；並指出各地要創造條件確保建設工地不停工

、相關產業鏈供應不間斷，及按質量要求加快項目進度。此使企業和住戶的借貸信心和需求於８

月份有所改善。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化

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淨貸款額度（億元）

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８月２０２２ １﹒２５萬 ＋２﹒４６％ １５﹒６０萬 ＋３﹒５８％

７月２０２２ ６７９０ －３７﹒１２％ １４﹒３５萬 ＋３﹒７５％

６月２０２２ ２﹒８萬 ＋３２﹒５０％ １３﹒６８萬 ＋７﹒２１％

５月２０２２ １﹒８９萬 ＋２６﹒００％ １０﹒８８萬 ＋２﹒２５％

４月２０２２ ６４５４ －５５﹒９０％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６０％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５０％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 －１１﹒１８％ １８﹒８１萬 ＋２﹒３４％

１０月２０２１ ８２６２ ＋１９﹒７７％ １７﹒５４萬 ＋３﹒５０％

９月２０２１ １﹒６６萬 －１２﹒６３％ １６﹒７２萬 ＋２﹒８３％

８月２０２１ １﹒２２萬 －４﹒６８％ １５﹒０６萬 ＋４﹒００％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３０％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０％ １６﹒８１萬 ＋４﹒００％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８０％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

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２０２２年 ２０２１年

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四季度 ３﹒２２萬 －４﹒７０％

三季度 ３﹒９６萬 －５﹒００％

二季度 ５﹒３４萬 ＋４﹒９１％ ５﹒０９萬 ＋２﹒００％

一季度 ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％ ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計．同比增╱減）

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２０２２年８月 ２０２１年８月

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住戶貸款 增４５８０ －２０﹒４１％ 增５７５５ －２９﹒３２％

短期 增１９２２ ＋２８﹒４７％ 增１４９６ －４７﹒３９％

中長期 減２６５８ －３７﹒５９％ 增４２５９ －２３﹒５５％

企（事）業單位 增８７５０ ＋２５﹒６６％ 增６９６３ ＋２０﹒１６％

短期 減１２１ －８９﹒４６％ 減１１４９ －

中長期 增７３５３ ＋４０﹒９９％ 增５２１５ －２０﹒３７％

票據融資 增１５９１ －４３﹒４４％ 增２８１３ －

非銀行金融機構 減４２５ －３７﹒５９％ 減６９１ －５３﹒７９％

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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