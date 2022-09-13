《異動股》匯控（５）高開２％，高層指正考慮明年下半年恢復回購

《經濟通通訊社１３日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒９８％，報４９元，以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅２﹒９４％。該股成交約１４０萬股，涉資６７５７萬元。
匯控財務總監邵偉信在巴克萊銀行舉辦的一次活動中表示，集團正考慮明年下半年恢復回購
，會嘗試平衡回購股份與派息，將剩餘資本回饋股東。邵偉信亦指，正與大股東平保
（０２３１８）進行對話，但堅持不同意分拆建議。
現時，恒生指數報１９４０４，升４２點或升０﹒２２％，主板成交３０﹒７４億元。國企
指數報６６４７，升１９點或升０﹒３０％。恒生科技指數報４１０４，升２７點或升
０﹒６７％。
即月期指新報１９３９４，升３１點，低水１１點。即月國指期貨報６６４９，升２３點，
高水１點。即月科指期貨新報４１０９，升３３點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ４９﹒００元 升１﹒９８％
恒生（０００１１） １２１﹒４０元 跌０﹒３３％
中銀（０２３８８） ２６﹒６０元 跌０﹒１９％
渣打（０２８８８） ５７﹒００元 升２﹒８０％
東亞（０００２３） １０﹒００元 升１﹒１１％
大新銀行集團（０２３５６） ５﹒７５元 無升跌
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（ｈｃ）
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