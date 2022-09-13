《異動股》美擬擴大對華制裁，藥明生物、藥明康德急挫１１％

《經濟通通訊社１３日專訊》藥明生物（０２２６９）現價跌１０﹒９４％，報５９﹒４元

，該股成交約６７４萬股，涉資４﹒１１億元。

據《路透社》引述知情人士報道，拜登政府計劃下月將擴大對中國輸出用於人工智能芯片和

芯片製造工具的出口限制。

美國商務部今年稍早致函ＫＬＡ、Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ、Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ等３家美國科技公司，這些公司曾公開承認，此信函禁止他們向生產１４納

米以下先進半導體的中國工廠，供應芯片製造設備，除非賣方獲美國商務部許可。

早前《華爾街日報》亦報道，美國正考慮限制美國企業投資中國科技公司。拜登政府擬頒布

一項行政命令，審查並可能限制美國在中國等一些潛在敵對國家尖端技術開發領域的海外投資。

現時，恒生指數報１９３９２，升３０點或升０﹒１６％，主板成交６０﹒４４億元。國企

指數報６６４７，升１９點或升０﹒２９％。恒生科技指數報４０９０，升１３點或升

０﹒３３％。

即月期指新報１９３５９，跌４點，低水３３點。即月國指期貨報６６３９，升１３點，低

水８點。即月科指期貨新報４０９７，升２１點，高水３３點。

上證綜合指數報３２６８，升６點或升０﹒２１％，成交１６７﹒４０億元人民幣。

深證成份指數報１１９１４，升３７點或升０﹒３１％，成交２６７﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物（０２２６９） ５９﹒４０元 跌１０﹒９４％

藥明康德（０２３５９） ７３﹒４０元 跌１１﹒１９％

藥明巨諾（０２１２６） ４﹒２９元 升０﹒２３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

