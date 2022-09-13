《新股上市》叮噹健康暗盤收高少於１％，每手賺５０元

《經濟通通訊社１３日專訊》叮噹健康（０９８８６）明日掛牌，輝立暗盤收報１２﹒１元
，較招股價１２元高出０﹒８３％，以每手５００股計，不計手續費，每手帳面賺５０元。耀才
暗盤現報１２﹒１２元，高招股價１％，每手帳面賺６０元。
該股公開發售獲超額認購６﹒２倍，一手中籤率１１﹒２２％，認購１０手穩中一手。
（ｅｄ）
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