《新股上市》叮噹健康暗盤收高少於１％，每手賺５０元

《經濟通通訊社１３日專訊》叮噹健康（０９８８６）明日掛牌，輝立暗盤收報１２﹒１元

，較招股價１２元高出０﹒８３％，以每手５００股計，不計手續費，每手帳面賺５０元。耀才

暗盤現報１２﹒１２元，高招股價１％，每手帳面賺６０元。

該股公開發售獲超額認購６﹒２倍，一手中籤率１１﹒２２％，認購１０手穩中一手。

（ｅｄ）

