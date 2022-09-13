【新冠肺炎】北京地鐵：全線車站閘機無法查驗健康碼，採人工核驗

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中秋假期後第一個工作日，早晚高峰時段

受通勤、通學出行集中影響，交通壓力突出，公眾１３日需持４８小時核酸檢測陰性證明返崗返

校。不過，今早北京地鐵通報，全線車站閘機無法查驗健康碼，採取人工核驗方式引導乘客進站

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