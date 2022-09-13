《午市前瞻》專家指藥明常受制裁故已有準備，５０元以下可博反彈

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報１９４４１，升７９點或０﹒４１％，主板

成交５３０﹒８１億元。恒生中國企業指數報６６７４，升４６點或０﹒６９％。恒生科技指數

報４０９６，升１８點或０﹒４６％。

恒指三大成交股份依次為藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；藥明生物收報５４﹒４元，跌１２﹒３元或１８﹒４４％，成交

３６﹒７４億元；騰訊控股收報３０７﹒２元，升０﹒２元或０﹒０７％，成交２５﹒７４億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報９１﹒９５元，升２﹒１５元或２﹒３９％，成交１９﹒０７億元。國指

三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１８０﹒６元

，升０﹒７元或０﹒３９％，成交１１﹒９２億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴

巴－ＳＷ及美團。



＊聶振邦：藥明制裁消息過後有力回升＊



據《彭博》引述知情人士報道，繼晶片法案後，美國總統拜登正準備簽署另一項行政命令

，擴大美國生物製造（Ｂｉｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ），以降低對於中國的依賴。早市藥

明生物（０２２６９）及藥明康德急挫，藥明生物一度急跌逾兩成。華盛證券分析師聶振邦向《

經濟通通訊社》表示，藥明於今年２月亦曾遭列入黑名單並引發股價急挫，當時曾低見

５５﹒０５元，之後便有所反彈，惟受到３月市況拖累，低見４０元水平，但其後再度回升。

聶振邦提到，若今日藥明生物未能守住上一次「制裁底」５５元，便有機會下試４８元，屆

時可以考慮撈底博反彈。他指出，藥明已非第一次遭受制裁，認為其於營運上已做好準備，所以

並不擔心今次措施會造成過大影響，而且２月制裁消息過後，股價亦曾重返８０元以上，故趁低

博反彈亦未嘗不可。



＊觀望美國８月通脹會否放緩＊



醫藥股遭受制裁消息下，恒指依然反覆向上並守住升幅，聶振邦歸因於外圍造好帶動，加上

美匯指數回落令人民幣靠穩。他指，目前恒指以１９５００為關鍵，若能收高於１９５００點，

則有力上試１９８００至２００００點。另外，他亦關注即將公布的美國８月份ＣＰＩ，若數據

未如預期般反映通脹回落，港股亦難有向上突破動力。



＊叮噹健康最終定價較預期高＊



又一互聯網醫療股叮噹健康（０９８８６）將於明日掛牌上市，香港公開發售超購６﹒２倍

，上市定價為１２元，淨籌３﹒４１６億元。聶振邦指近期ＩＰＯ反應稍為轉好，而叮噹健康錄

得超購亦算是好消息，但其最終定價與不少投資者預期定價有約一倍溢價，故認為股份上市後大

有機會破發，建議待股價靠穩後再考慮買入。（ｈｃ）

