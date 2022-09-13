【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８２億元，買藥明沽快手

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開４２點，報１９４０４點。最高升１２９點報

１９４９２點，最低跌６６點報１９２９６點。恒指收報１９３２６點，跌３５點或０﹒１８％

。

北水全日淨流入２１﹒８２億元，上日淨流出１﹒８１億元。北水淨買入最多的個股依次是

藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的

依次是快手（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）、新東方在綫（０１７９７）。

主板成交９４９﹒８６億元增加２﹒９％。其中港股通成交２１３﹒４億元，佔總成交

２２﹒５％。



＊拜登簽署擴大美國生物製造行政命令＊



據《彭博社》引述知情人士報道，繼晶片法案後，美國總統拜登再簽署行政命令，擴大美國

生物製造（Ｂｉｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ），以降低對於中國的依賴。消息拖累「藥明系

」股票大跌。

藥明生物跌１９﹒９４％報５３﹒４元，北水淨買入５億元；美團跌１﹒１７％報

１７７﹒８元，北水淨買入４﹒６億元；中國海洋石油升１﹒７４％報９﹒９４元，北水淨買入

２﹒１億元。

快手跌１﹒９４％報６３﹒２５元，北水淨賣出２﹒１億元；吉利汽車跌０﹒１４％報

１４﹒１４元，北水淨賣出１﹒４億元；新東方在綫跌５﹒３％報３１﹒２５元，北水淨賣出

１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ５﹒０４

美團 （０３６９０） ４﹒５５

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒０８

綠城中國 （０３９００） １﹒９３

盈富基金 （０２８００） １﹒６２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） －２﹒１３

吉利汽車 （００１７５） －１﹒４３

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒３９

理想汽車 （０２０１５） －０﹒３９

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