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13/09/2022 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８２億元，買藥明沽快手

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開４２點，報１９４０４點。最高升１２９點報
１９４９２點，最低跌６６點報１９２９６點。恒指收報１９３２６點，跌３５點或０﹒１８％

　　北水全日淨流入２１﹒８２億元，上日淨流出１﹒８１億元。北水淨買入最多的個股依次是
藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的
依次是快手（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）、新東方在綫（０１７９７）。
　　主板成交９４９﹒８６億元增加２﹒９％。其中港股通成交２１３﹒４億元，佔總成交
２２﹒５％。
　
＊拜登簽署擴大美國生物製造行政命令＊
　
　　據《彭博社》引述知情人士報道，繼晶片法案後，美國總統拜登再簽署行政命令，擴大美國
生物製造（Ｂｉｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ），以降低對於中國的依賴。消息拖累「藥明系
」股票大跌。
　　藥明生物跌１９﹒９４％報５３﹒４元，北水淨買入５億元；美團跌１﹒１７％報
１７７﹒８元，北水淨買入４﹒６億元；中國海洋石油升１﹒７４％報９﹒９４元，北水淨買入
２﹒１億元。
　　快手跌１﹒９４％報６３﹒２５元，北水淨賣出２﹒１億元；吉利汽車跌０﹒１４％報
１４﹒１４元，北水淨賣出１﹒４億元；新東方在綫跌５﹒３％報３１﹒２５元，北水淨賣出
１﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　５﹒０４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒５５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒０８
　　綠城中國　　　（０３９００）　　　　　　１﹒９３
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　１﹒６２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒１３
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒４３
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒３９
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　－０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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