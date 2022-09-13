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13/09/2022 15:37

《美元走勢－羅明立》英鎊反彈阻力在１﹒１７６０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４２﹒４９　１４３﹒９６　１４２﹒４４
　　歐元╱美元　１﹒０１３７　１﹒０１５０　１﹒０１２０
　　英鎊╱美元　１﹒１７０８　１﹒１７２８　１﹒１６７９
　　美元╱瑞郎　０﹒９５１５　０﹒９５２０　０﹒９４９８
　　美元╱港元　７﹒８４８５　７﹒８４９０　７﹒８４８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數連日回落，跌至１０７﹒８０，接近５０天平均線。市場對聯儲局９
月加息０﹒７５％的預期繼續高企，但同時紐約聯儲調查顯示，消費者對未來的通脹預期正在下
降，美國消費者１年通脹最新預期從７月時的６﹒２％降至５﹒７５％；３年通脹預期至
２﹒８％，分別為１０個月及近兩年來的最低。若今晚（１３日）的通脹數據持續回落，就算９
月仍然加息０﹒７５％，之後的貨幣政策很大可能會有所調整，美元提前出現調整，但相信５０
天線附近會有承接。
　　英國新首相卓慧思提出３００億英鎊減稅計劃，並建議對家庭能源帳單設置開支上限，這有
助降低未來通脹預期，或可縮短經濟衰退時間，但同時會增加政府開支。英鎊隨著美元調整而反
彈上２０天平均線，阻力在１﹒１７６０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０１７５　１﹒００５０　１﹒０２１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒１７３０　１﹒１６１０　１﹒１７７５
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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