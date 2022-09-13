《美元走勢－羅明立》英鎊反彈阻力在１﹒１７６０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４２﹒４９ １４３﹒９６ １４２﹒４４

歐元╱美元 １﹒０１３７ １﹒０１５０ １﹒０１２０

英鎊╱美元 １﹒１７０８ １﹒１７２８ １﹒１６７９

美元╱瑞郎 ０﹒９５１５ ０﹒９５２０ ０﹒９４９８

美元╱港元 ７﹒８４８５ ７﹒８４９０ ７﹒８４８３

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《美元走勢》美匯指數連日回落，跌至１０７﹒８０，接近５０天平均線。市場對聯儲局９

月加息０﹒７５％的預期繼續高企，但同時紐約聯儲調查顯示，消費者對未來的通脹預期正在下

降，美國消費者１年通脹最新預期從７月時的６﹒２％降至５﹒７５％；３年通脹預期至

２﹒８％，分別為１０個月及近兩年來的最低。若今晚（１３日）的通脹數據持續回落，就算９

月仍然加息０﹒７５％，之後的貨幣政策很大可能會有所調整，美元提前出現調整，但相信５０

天線附近會有承接。

英國新首相卓慧思提出３００億英鎊減稅計劃，並建議對家庭能源帳單設置開支上限，這有

助降低未來通脹預期，或可縮短經濟衰退時間，但同時會增加政府開支。英鎊隨著美元調整而反

彈上２０天平均線，阻力在１﹒１７６０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０１７５ １﹒００５０ １﹒０２１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１７３０ １﹒１６１０ １﹒１７７５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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