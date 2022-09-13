【新冠肺炎】醫管局行政總裁高拔陞快測呈陽性，正進行隔離

《經濟通通訊社１３日專訊》醫管局發言人表示，該局行政總裁高拔陞對新冠病毒快速抗原
測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
高拔陞最近一次上班日期為昨日（１２日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措
施，並每日進行快速抗原測試及定期進行核酸檢測。他最近沒有外遊紀錄。
醫管局會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。（ｂｉ）
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