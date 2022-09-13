  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2022 11:32

【新冠肺炎】醫管局行政總裁高拔陞快測呈陽性，正進行隔離

　　《經濟通通訊社１３日專訊》醫管局發言人表示，該局行政總裁高拔陞對新冠病毒快速抗原
測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
　　高拔陞最近一次上班日期為昨日（１２日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措
施，並每日進行快速抗原測試及定期進行核酸檢測。他最近沒有外遊紀錄。
　　　醫管局會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。（ｂｉ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/09/2022
匯控擬重啟回購股價造好　惟料仍受制分拆問題未明朗
人氣文章財經熱話13/09/2022
《午市前瞻》專家指藥明常受制裁已有準備 50元以下可博反彈
人氣文章財經熱話13/09/2022
【中美角力】美擬擴大對華制裁　生物科技股受累　專家籲轉身要快
人氣文章開市Good Morning13/09/2022
黃瑋傑：美擬擴大對華制裁礙生科長遠發展　籲嚴守止蝕位
人氣文章大行報告13/09/2022
【大行炒D乜】富瑞睇得牛　首予買入神華、兗礦及中煤
人氣文章財經熱話13/09/2022
【虛幣世界】以太坊進行合併，惟以太幣下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金