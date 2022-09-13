【新冠肺炎】澳門往來蛇口海上客運航線明日復運

《經濟通通訊社１３日專訊》澳門政府宣布，由澳門外港客運碼頭和氹仔客運碼頭往返深圳
蛇口的兩條海上客運航線，均將於明天（１４日）起恢復營運。
澳門海事及水務局提醒，乘客在出行前應先了解粵澳兩地的最新出入境防疫措施。局方亦已
要求船公司、碼頭清潔、保安外判公司加強碼頭內公共設施和船隻的清潔消毒。
受新冠疫情影響，深圳蛇口至澳門航線自８月１２日起停航至今。（ｃｌ）
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