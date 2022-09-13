【夜期時段】即月期指最新報１９３０４點，跌１２點，低水２３點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９３０８點，跌８點，低水１９

點，最新報１９３０４點，跌１２點，低水２３點，合約成交１２３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６２２點，跌９點，低水１１點，最新報６６２５點，跌

６點，低水８點，合約成交３３６張。

