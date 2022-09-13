《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，美國公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社１３日專訊》英國公布ＣＰＩ，及美國公布ＰＰＩ，料為周三（１４日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，德國經濟和氣候保護部長哈貝克歡迎前來參加七國集團（Ｇ７）貿

易部長會議的官員，歐盟執委會主席馮德萊恩在歐洲議會發表歐盟國情咨文，聯合國秘書長古特

雷斯在９月２０日開始的聯合國大會之前舉行新聞發布會。本港時間周三晚７：００ｐｍ，歐洲

央行首席經濟學家連恩在貨幣市場聯絡小組（ＭＭＣＧ）會議致開幕詞。１０：００ｐｍ，歐盟

執委會副主席、外交及安全政策高級代表博雷利參加歐洲議會討論並發言。



＊本港公布第二季ＰＰＩ，歐元區公布工業生產＊



數據方面，周三本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布７月產能利用率；７月工業生產。本港

時間２：００ｐｍ，英國公布８月消費者物價指數，年率升幅料由１０﹒１％擴大至１０﹒４％

；８月核心消費者物價指數。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第二季工業生產；第二季生產者

物價指數。同一時間，英國公布７月房價指數。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布７月工業生

產，年率升幅料由２﹒４％收窄至１﹒２％，經季節調整月率料由０﹒７％逆轉至下滑０﹒７％

。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布８月生產者物價指數，月率料維持不變，年率升幅料由

９﹒８％收窄至８﹒９％。

在本港，明日公布業績的公司有：安域亞洲（００６４５）、滙隆控股（０８０２１）、泰

錦控股（０８３２１）、浙江聯合投資（０８３６６）、龍皇集團（０８４９３）等。（ｗａ）

