騰訊（７００）回購１１５萬股，涉資約３﹒５２億元

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊（００７００）公布，今日於場內回購１１５萬股股份，

每股價格介乎３０４﹒４元至３０８元，涉資約３﹒５２億元。

本年至今日為止（自普通決議案通過以來）在港交所累計購回２９２９萬股，佔於普通決議

案通過時已發行股份數目約０﹒３０４７２％。（ｓｌ）

