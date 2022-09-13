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即市新聞

13/09/2022 15:48

【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠，港元定存年息達３﹒３厘

　　《經濟通通訊社１３日專訊》保證回報達４厘的銀色債券即將於明日（１４日）發行，每人
最多可以獲派２１手。政府在認購期內共收到約２９萬份有效申請，申請銀債本金總額達約
６２５億元，而最終發行額為４５０億元。面對逾百億元的資金回籠，銀行相繼推出銀債退款優
惠，１２個月港元定期存款高見３﹒３厘。
　　富邦銀行（香港）表示，透過該行認購銀債之客戶，於９月１４日至３０日期間，以銀債退
款開立定期存款可享新資金定期存款優惠，惟存款金額須達到指定要求。以新資金開立定期存款
戶口，１２個月美元享定存息３﹒７厘，１２月港元年利率３﹒３厘，６及９個月均有３﹒２厘
，起存額均要１００萬港元。
　　信銀國際則指，由９月１４日至３０日，客戶以銀債退款敍做６個月港元定期存款，可享特
惠年利率高達３﹒２厘。起存額為１萬元，不設上限，不論新舊客戶都可。
　　東亞銀行（０００２３）的退款優惠則涵蓋港元及美元定存，１２個月或６個月定存，年利
率均為２﹒６厘，另設有港元２３８天存期、２﹒３８厘年息的退款優惠。起存額為１０萬元或
１０萬港元等值。（ａｃ）
　
　

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