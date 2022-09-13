《小傳日記》打壓中國谷生科，中期選前立功無嫌多！

《小傳日記》萬眾期待嘅花旗國通脹數據今晚就會出爐喇，不過美股嗰邊都睇緊通脹會回落

，所以噚晚美股都唔跌，帶動呢邊魚缸今日都有啲支持力。

魚缸今日最熱都係睇返隻藥明（０２２６９），今朝都仲傳緊，晏晝就證實，白宮又簽行政

命令，鼓勵當地發展生物科技，之後就可以搣甩對中國嘅依賴。孖屐將藥明視為今次被打擊嘅頭

號對象，所以今日大沽特沽，最終藥明生物慘跌近兩成，報５３﹒４銀；藥明康德

（０２３５９）跌近一成七，報６８﹒７５銀。

白官方面就話，佢哋係想支持美國本土研發生產嘅生物技術產品，而唔係美國喺國外生產嘅

嘅生科產品，係希望擴大美國的生物製造能力。白宮仲畫公仔畫出腸，話係因為中國一直在積極

投資有關嘅生科行業，「為美國嘅領導地位競爭力帶來風險」，講到明係追住中國嚟做。

早排先簽完《晶片法案》，中期選前又急不及待要打壓埋醫藥股，睇嚟民主黨都好急住要催

票，撳緊通脹同時不忘要打壓中國，雙管齊下。睇嚟之後有咩係中國領先少少嘅範疇，都好有可

能會成為被打壓嘅重點。而１１月中期選前，白宮都好有可能會窮追不捨，起碼要等到１１月過

後先會明朗啲，而呢段期間神州唯有強守人仔，好似今日魚缸咁，就算醫藥股被重錘打壓都未至

於拖冧大市。

之前就中概股審計底稿問題達成協議，可能因為咁先要開多一個窿嚟打壓，所以目前為止，

關稅睇怕都唔會有得傾啦，１１月中期選前好有可能仲會有其他「美國優先」嘅措施出台，請請

！



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