《雅談保險－吳詩雅》全面海外留學保障，為遊子提供貼心支援

《雅談保險》又到九月開學季，不少莘莘學子出外留學擴闊眼界。隨著香港社會日益富裕，

愈來愈多家長都打算讓子女出國留學，體驗外地生活和吸取知識。根據教育局《２０２１年中六

學生出路統計調查》數據指，去年約有１４％ 的中六畢業生選擇海外升學，其中首五個最熱門

的升學地點為中國、台灣、英國、澳洲及加拿大。



＊子女海外升學，要做足保障準備＊



年紀輕輕的留學生，出門在外人生路不熟。父母除了給予金錢及精神上的支持外，不少亦會

為他們添置保障，當子女萬一遇上突發狀況時都可獲得適切的支援。筆者聽說一些家長會為留學

子女購置旅遊保障、意外保障及醫療保障，但大家要注意的是，其實這些保障可能各有限制，未

必能夠為留學生提供最好的保障。例如以一般全年旅遊保障來說，其每次旅程的保障期最長多數

為三個月，而普遍的意外保障不一定包括門診保障。

雖然部分國家要求留學生購買醫療保障，或會提供醫療保障給留學生，如在英國居住六個月

或以上的留學生自動享有ＮＨＳ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ）醫療保

障；而澳洲留學生則須投保ＯＳＨＣ（Ｏｖｅｒｓｅａｓ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ｈｅａｌｔｈ

Ｃｏｖｅｒ）學生醫療保險計劃，是一種強制投保的保險。可是這些保障大多只涵蓋基本醫療及

意外保障，而且其他方面如個人╱財物損失、學費保障等均不涵蓋，故未能照顧到留學生有機會

遇上的突發情況。另外，不少留學生都會趁假期到其他國家旅遊，以進一步增廣見聞，ＮＨＳ或

ＯＳＨＣ都未必能保障這些旅程。



＊專門計劃，全面照顧留學生需要＊



要讓子女留學更輕鬆，令家長們更放心，添置專門為海外留學生而設的保障計劃不失為一個

好選擇。這類計劃集旅遊保障、意外保障及自選醫療費用保障於一身，一些保障計劃還包括醫療

費用保障、保障新冠肺炎感染、緊急探訪保障及２４小時緊急支援服務等。即使因患病和其他嚴

重事故以致學業中斷或未能繳交學費，當中的學費保障亦會照顧留學生及家人的各種生活狀況，

在面對突如其來的意外，亦不必為留學費用擔憂。其中

有些海外留學保障計劃更會特別提供畢業獎勵，慶祝受保人完成最少三年的海外課程並成功畢業

，非常貼心。

最後值得一提的是，年輕留學生在外國遇上突發狀況時，未必懂得如何應對善後，而一份適

合的保障及專業理財顧問則能夠提供更全面的協助。新學年已經開始，筆者祝願各位年輕人事事

順利，可以好好享受這一段既充實又豐盛的黃金時期！

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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