《容我世說－張翠容》英女王之死與英殖民歷史爭論

《容我世說》作為「大英帝國」象徵的英女王伊莉沙白二世，日前以九十六歲高齡逝世，隨

即引發保皇派和反君主制一派之間的爭議。在一片沉痛哀掉和歌功頌德的聲音以外，也有另類聲

音借英女王之死，檢討英國過去的殖民歷史。



不過，英國殖民的破壞與建設，經常是討論的焦點，香港有人便高舉殖民建設論。但英國另

一最大前殖民地印度，卻有不少印度歷史學者借機鞭韃英國在印度的殖民遺害，而印度人對女王

仙遊大多無感，正如《紐約時報》大字標題：《悼念女王，不悼念她所代表的帝國》。



說到印度，原來馬克思在其《不列顛在印度統治的未來結果》一文中，所談到殖民的「雙重

使命」，近年西方史學界流行利用這個觀點，為西方國家過去以至目前的殖民擴張辯護。



有史學家直指馬克思在該文已表明，西方殖民主義具有破壞與建設的雙重使命，即一方面可

破壞被殖民國家的腐朽舊制度，另方面又促進了這些國家和地區的現代化。因此他們解讀馬克思

認為殖民主義是進步的，他們還把其解讀引進中學歷史教科書裏。



事實上，在英國人侵略印度之前，由於印度擁有令人垂涎的肥沃農耕地，令到其歷史成為一

部不斷被各種民族侵略的血淚史，從雅利安人到波斯人和希臘人，再遭白匈奴人及突厥穆斯林的

侵略，其中最為人津津樂道的孔雀王朝與貴霜王朝，曾為古印度帶來輝煌的文化，特別是孔雀王

朝的阿育王，他以佛教為國教，並向外宏揚，令佛教得以廣傳。



無論如何，每當王朝或帝國崩潰，都會造成古印度的四分五裂。在這種你侵我奪的過程中，

族群和語言在古印度變得非常繁多與複雜，影響到現今的印度，在十多億人口中，已知存在著的

共三十種語言和二千種方言，而且在歷史上又未真正擁有過中央集權式的統一，印度人便唯有各

說各話。經歷英國統治及獨立後要與國際接軌，英語遂成為官方語言，而沒有共通語言的南北印

度人，自此亦以英語作溝通語言。這算不算是英國的貢獻呢？



當英國入侵印度次大陸時，該大陸正處於莫卧兒帝國衰敗之際，族群宗教派系和種姓之間的

混戰中。明白這個特殊處境，馬克思慨嘆當時的印度，似乎注定要做侵略者的戰利品，而它的歷

史，只不過是一個接著一個征服者的歷史，整個社會無法抵抗，並且變得異常消極。



因此，馬克思質問，既然印度逃不過侵略者的怪圈，那麼，在眾多侵略當中，相對而言，英

國是否要比被突厥人、波斯人或俄國人的征服還有些兒建設性呢？這即被西方歷史學家愛引用的

「雙重的使命」，破壞舊有的腐朽制度後，建立西方社會的物質基礎。可是，馬克思對此也不無

批判。



英國殖民者自許有雙重的使命，對馬克思而言，其實只不過是征服者的極端偽善姿態，他們

在家鄉的文明樣子，但一轉向殖民地的時候，其野蠻本性便赤裸裸地呈現在我們面前。



馬克思指出，當英國殖民者在印度單純用貪污，不能滿足自己的掠奪欲望時，便架起西方的

制度方便他們征服更多的資源。當他們在歐洲大談私有財產神聖不可侵犯之際，他們卻同時就在

印度沒收了那些私人積蓄，轉移到東印度公司，作為股本的股息云云。



當他們以保護「我們的神聖宗教」為口實反對法國革命的時候，另方面卻從印度朝拜神廟那

些香客身上榨取錢財，而且還在神廟不時發生屠殺和賣淫事件。



馬克思在其殖民論述中從沒讚揚殖民主義，只不過是西方歷史學家不顧上文下理，僅僅抽出

一段來曲解，這就叫斷章取義，後世人紛紛各取所需，為殖民辯解。



事實上，近年的確吹起一股為侵略者和其殖民行為「正名」之風，當中不乏受過殖民統治人

士。這令我想起台灣學者陳光興的《去帝國：亞洲作為一種方法》，他在書中指出，那些被殖民

統治的人包括學者，由於內化了殖民者的價值，因此容易從殖民者的角度看世界。



《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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