【聚焦人幣】人幣中間價升１７０點三連揚，報６﹒８９２８一周高

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９２８，
較上個交易日升１７０點子，實現三連漲，創９月２日以來逾一周最高，上個交易日報
６﹒９０９８。
美匯指數周五（９日）跌至２周低位，報１０８﹒３０。美國即將公布８月消費者價格指數
（ＣＰＩ）。美國紐約聯邦儲備銀行公布最新調查顯示，８月份消費者對未來通脹預期進一步下
滑，其中對三年通脹預期已連續第４個月下降。但有分析指出，勞動力成本增速仍強勁，要回落
至聯儲局目標水平仍有阻力。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８９２８ －１７０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９９６５ ＋５０６﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８４１０ ＋１７２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７８２ －２１﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０７１８ ＋７８２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７５７０ ＋６１４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２４３３ ＋２７５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９４６７ ＋４３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２４７１ ＋８７２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒３１９２ ＋１５７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２１ ＋３１﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７１３２ －１０３０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７７４ －４５７﹒００
１人民幣╱韓元 １９８﹒９７００ －２３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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