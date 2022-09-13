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13/09/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１７０點三連揚，報６﹒８９２８一周高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９２８，
較上個交易日升１７０點子，實現三連漲，創９月２日以來逾一周最高，上個交易日報
６﹒９０９８。
　　美匯指數周五（９日）跌至２周低位，報１０８﹒３０。美國即將公布８月消費者價格指數
（ＣＰＩ）。美國紐約聯邦儲備銀行公布最新調查顯示，８月份消費者對未來通脹預期進一步下
滑，其中對三年通脹預期已連續第４個月下降。但有分析指出，勞動力成本增速仍強勁，要回落
至聯儲局目標水平仍有阻力。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８９２８　　－１７０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９９６５　　＋５０６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８４１０　　＋１７２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７８２　　　－２１﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０７１８　　＋７８２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７５７０　　＋６１４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４３３　　＋２７５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４６７　　　＋４３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２４７１　　＋８７２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３１９２　　＋１５７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２１　　　＋３１﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７１３２　－１０３０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７７４　　－４５７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９８﹒９７００　　　－２３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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