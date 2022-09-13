【聚焦人幣】人幣中間價升１７０點三連揚，報６﹒８９２８一周高

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９２８，

較上個交易日升１７０點子，實現三連漲，創９月２日以來逾一周最高，上個交易日報

６﹒９０９８。

美匯指數周五（９日）跌至２周低位，報１０８﹒３０。美國即將公布８月消費者價格指數

（ＣＰＩ）。美國紐約聯邦儲備銀行公布最新調查顯示，８月份消費者對未來通脹預期進一步下

滑，其中對三年通脹預期已連續第４個月下降。但有分析指出，勞動力成本增速仍強勁，要回落

至聯儲局目標水平仍有阻力。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８９２８ －１７０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９９６５ ＋５０６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８４１０ ＋１７２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７８２ －２１﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０７１８ ＋７８２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７５７０ ＋６１４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４３３ ＋２７５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９４６７ ＋４３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２４７１ ＋８７２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒３１９２ ＋１５７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２１ ＋３１﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７１３２ －１０３０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７７４ －４５７﹒００

１人民幣╱韓元 １９８﹒９７００ －２３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

