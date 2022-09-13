《鍾之日記》美出招抗華，藥明系狂瀉

《鍾之日記》９月１３日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場觀望美國即將公布的通脹數據，以尋求聯儲局本月加息幅度的啟示。美股連升四日，亞

太區股市靠穩，香江魚缸今日好淡爭持，收跌不足５０點。恒指高開４２點１９４０４，一度轉

跌６３點，低見１９２９８；之後止跌回升，最多升１２９點，高見１９４９２。不過午後再度

升勢不保，一度跌６６點，低見１９２９６，尾市跌幅略收窄。最終全日跌３５點或０﹒１８％

，報１９３２６；國指微升４點或０﹒０７％，報６６３３；科指全日跌０﹒２％，報４０６９

。中秋假期回歸，大市成交９４９﹒８６億元。

復星（００６５６）收跌４﹒１％，報４﹒９元，盤中低見４﹒７３元創９年低。復星醫藥

（０２１９６）跌１﹒９％。有報道，中國監管部門要求商業銀行和部分國有企業對與復星系企

業的業務往來進行摸底梳理。復星回應指，沒有收到來自監管部門的相關通知，但留意到有網傳

「北京市國資委通知」，經其向北京國資委問詢，獲悉這一調研是北京市國資委系統的一項日常

信息蒐集工作，沒有任何針對性，此前也對有關企業發過相關調研通知，復星在北京各項業務發

展正常。此外，復星集團「當家人」郭廣昌早前被曝已赴海外出差數月不歸，種種舉動令市場擔

憂集團資金鏈出現問題，而郭廣昌可能已「潛逃」。不過，郭廣昌今午在個人微博發布消息，稱

剛剛結束了海外的差旅行程回到上海，這兩天正在按照防疫要求進行隔離。



＊滬指高收１點，成交再縮＊



在政策降息後８月社會融資規模存量從谷底反彈，同比增長一成超市場預期，中秋假期後復

市滬深股市今早高開，不過升幅未有突破，午後在地產及醫藥等板塊拖累下，滬綜指全日僅升

０﹒０５％，報３２６３﹒８點，盤中高見３２７８﹒１７點刷新逾兩周新高，深成指今日升

０﹒３８％，創業板指揚０﹒０９％。

國務院總理李克強主持召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴１６個省份穩住經濟大盤督

導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復成為

主拉動力、更大力度擴有效投資，各地要繼續出台增消費擴投資等階段性政策舉措，能用盡用、

快出快落地。

人行連續第３４日進行２０億元人民幣７天期逆回購，受中秋節假期的影響，１２日到期的

２０億元人民幣逆回購順延至今日，今日有４０億元人民幣７天期逆回購到期，人行淨回籠２０

億元人民幣。假期結束，兩市全日成交７７１３億元人民幣，較上周五（９日）減少１﹒１％。



＊拜登簽令抗衡中國，藥明生物跌兩成＊



繼美國斥巨資支援本土芯片行業後，外電報道，美國總統拜登當地時間周一（１２日）已簽

署新行政命令擴大美國生物製造，以降低對於中國的依賴。該生物製造行政令提出，提振美國國

內利用生物系統的生產製造，以締造包括新藥、人體組織、生物燃料和食品等。

消息觸發ＣＲＯ股急瀉。主要收入來自北美的ＣＲＯ服務龍頭藥明生物（０２２６９）大跌

插１９﹒９％，為表現最差藍籌，成交有５９﹒６億元，也是交投最多個股。同系藥明康德

（０２３５９）大跌１６﹒８％；康龍化成（０３７５９）插１４﹒７％；凱萊英醫藥

（０６８２１）大跌１２﹒４％；昭衍新藥（０６１２７）挫２﹒７％；維亞生物

（０１８７３）跌６﹒５％；方達控股（０１５２１）瀉４﹒７％。

消息人士指拜登簽署行政令後會於波士頓發表講話後，白宮將於周三召開峰會，討論聚焦生

物技術的倡議，並宣布投資計劃，以擴大國內的研發和生產能力。

藥明康德向內媒表示，公司也關注到上述信息，公司業務和運營一切正常。另外，泰格醫藥

證券部人士亦表示，目前沒有看到該命令與公司有何關聯，該命令主要是針對ＣＤＭＯ生物合成

製造方面，公司業務都在於服務方面，且絕大部分項目都在國內執行，暫時沒有看出其對公司會

有潛在的影響。



＊美方人員或今日來港查帳，中概股緊張＊



早前有消息指美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）今日即將到港，查核部分在美上

市中資企業的審計底稿，香港財經事務及庫務局發言人表示，得悉國家財政部、中證監及美國上

市公司會計監督委員會，已就審計監管的跨境合作達成協議。如內地監管部門提出要求，財匯局

會在其規管職權範圍內，提供一切必要的協助及作出適當安排。

中概股緊張跌，商湯（０００２０）挫４﹒８％，京東集團（０９６１８）跌４﹒１％失守

多條主要平均線，快手（０１０２４）跌１﹒９％，美團（０３６９０）跌１﹒２％，百度

（０９８８８）跌１％，騰訊（００７００）跌０﹒７％，惟阿里（０９９８８）升１﹒６％。

另外，據港交所文件顯示，理想汽車（０２０１５）執行董事兼總裁沈亞楠最新在６日減持

６０萬股普通股，每股平均價為１３﹒１２５美元，合共套現７８７﹒５萬美元。完成出售後，

沈亞楠最新合共持有２９００萬理想汽車股份，持股比例由１﹒７４％下降至１﹒６８％。理想

汽車現價微跌０﹒１％，報１０３﹒５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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