《駐京專電》李克強：繼續出台增消費擴投資等舉措，快出快落地

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強近日主持召開國務院專

題會議，聽取兩批工作組赴１６個省份穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。李克強表示，穩經濟

要靠市場主體，要在助企紓困同時，促進消費恢復成為主拉動力、更大力度擴有效投資。這幾年

沒有大幅增加財政赤字、超發貨幣，正因為如此物價保持了平穩，為今年出台政策預留下系列政

策工具。要繼續出台增消費擴投資等階段性政策舉措，能用盡用、快出快落地。各地各部門都要

出實策。

李克強表示，要加快重點項目建設，政策性開發性金融工具根據地方實際需求增加額度，上

半年開工項目納入支持範圍，推動商業銀行提早參與項目實施、配足中長期貸款，在今年後幾個

月形成更多實物工作量。調動民間資本參與重點項目建設積極性，推出一批示範項目。運用階段

性財政貼息、加大研發費用加計扣除力度、政策性金融工具等舉措，支持經濟社會發展薄弱領域

設備更新改造，以增加製造業和服務業市場活力、擴大內需和挖掘市場潛力，增強發展後勁。支

持剛性和改善性住房需求，因城施策運用政策工具箱中多項工具。促進平台經濟持續健康發展，

運用專項貸款支持平台企業。



＊抓緊派出第三批工作組，跟蹤協調解決政策落實＊



會上，兩批工作組匯報了赴１６個省份督導和服務情況。工作組現場聯合辦公，協調解決政

策落實的實際困難，特別是主動服務重點項目建設。地方反映下了及時雨，是對地方的有力支持

，促進了相關工作高效開展，成效明顯；督導和服務是「放管服」改革的具體實踐，是促進經濟

發展的工作方式創新。

李克強說，督導和服務工作組要保持「在線」狀態，跟蹤協調解決政策落實特別是增消費擴

投資中的問題。抓緊派出第三批工作組。各部門要加強政策宣介、擴大知曉面，在本領域加快推

進項目建設和設備更新改造。

