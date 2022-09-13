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13/09/2022 16:46

【大國博弈】外交部：美方未就網絡攻擊西北工業大學作實質回應

　　《經濟通通訊社１３日專訊》在３６０公司發布關於西北工業大學遭受美國國家安全局網絡
攻擊的調查報告後，中方有關機構今天再發布對美國國家安全局網絡武器「飲茶」的技術分析報
告。
中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，今天中方發布了美國國家安全局攻擊西北工業大學
、使用網絡武器的技術分析報告，披露了更多的細節和證據，中方已經通過多個渠道要求美方對
惡意網絡攻擊作出解釋，並立即停止不法行為，但是迄今，還沒有得到美方實質性的回應。毛寧
強調，美方行徑嚴重侵犯中國有關機構的技術秘密，嚴重危害中國關鍵基礎設施安全機構和個人
信息安全。美方有關行為必須立即停止，並作出負責任的解釋。
　
＊使用「飲茶」為竊密工具，植入大學內部網路服務器＊
　
　　國家電腦病毒應急處理中心與北京奇安盤古實驗室在最新的調查報告中公開美國實施攻擊的
技術細節：即在４１種網路武器中名為「飲茶」的嗅探竊密類網路武器就是導致大量敏感性數據
遭竊的最直接「罪魁禍首」之一。
　　美國國家安全局（ＮＳＡ）特定入侵行動辦公室（ＴＡＯ）使用「飲茶」作為嗅探竊密工具
，將其植入西北工業大學內部網路服務器，竊取了ＳＳＨ等遠端系統管理和遠端檔案傳輸服務的
登錄密碼，從而獲得內網中其他伺服器的存取權限，實現內網橫向移動，並向其他高價值伺服器
投送其他嗅探竊密類、持久化控制類和隱蔽消痕類網路武器，造成大規模、持續性敏感性數據失
竊。
報告還指出，隨著調查的逐步深入，技術團隊還在西北工業大學之外的其他機構網路中發現了「
飲茶」的攻擊痕跡，很可能是ＴＡＯ利用「飲茶」對中國發動大規模的網路攻擊活動。（ｃｔ）

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