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即市新聞

13/09/2022 11:30

《海納智見－荀玉根》市場調整的進展及轉機

　　《海納智見》７月５日市場高點以來上證綜指最大跌幅已達８％、滬深３００跌１２％、創
業板指跌１３％，過去分析過７－８月是倒春寒式調整，即第一波上漲之後進二退一，背後核心
是基本面跟不上，地產和疫情是經濟復蘇波折的重要原因。目前倒春寒的調整走到哪一步了？未
來市場再次向上的契機是什麼？
　
　　８月市場延續７月５日以來的調整。借鑒歷史，歷次熊市見底後第一波上漲行情走完，市場
往往會獲利回吐，在此過程中上證指數平均下跌４６天，上證指數、滬深３００、萬得全Ａ、創
業板指平均回撤１３％左右、回吐前期上漲行情０﹒５－０﹒７左右的漲幅。目前，７月５日以
來的調整已持續５９天，其中上證綜指最大跌幅８％（回吐前期漲幅的０﹒４８）、滬深３００
跌１２％（回吐前期漲幅的０﹒６８）、萬得全Ａ跌７％（回吐前期漲幅的０﹒３４）、創業板
指跌１３％（回吐前期漲幅的０﹒５０）。此外，歷史上獲利回吐期間全Ａ成交量平均萎縮幅度
為６２％（５日平滑為５２％）。而截至９月２日，全Ａ成交量相較前期高點縮小了４４％，５
日平滑口徑下縮小了２７％。因此，綜合指數回吐和成交量萎縮幅度來看，本輪倒春寒的調整已
至後期。
　
　　重新上漲的轉機：保交樓措施落地。歷史上市場在底部起來的第一波上漲後往往會獲利回吐
，核心原因是基本面還不夠扎實。就本次而言，地產是本輪經濟復蘇波折的重要因素之一。因此
，未來市場再次上漲大概率需等待經濟基本面明顯回升，其中關鍵是穩增長、保交樓政策的落地
見效。目前，為穩定經濟大盤，８月３１日國常會提出，要用「放管服」改革辦法再推進穩經濟
一攬子政策發揮效能，接續政策細則９月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎
。此外，為穩定市場預期和購房者情緒，保交樓政策的落地見效仍是重點。往後看，隨著保交房
和穩增長政策的落地見效，經濟基本面的企穩回升有望催化市場再次開啟新一輪上漲。
　
　　風格暫時難切換。從估值和機構配置角度看風格切換的必要條件已經具備，但充分條件不足
，缺乏短期催化和長期邏輯。從博弈角度看，歷次因公募機構考核而導致的年底博弈行情往往發
生在１１－１２月，目前也為時尚早。在當前疫情仍有所反覆、地產基本面下行拖累傳統經濟的
背景下，未來成長佔優的趨勢或仍將延續，而成長內部大小盤孰強孰弱則取決於利潤增速。隨著
未來旺季來臨、行業數據重回高景氣，大市值成長股或更優。具體行業方面，新能源相關產業的
高景氣將支撐行業表現。今年４月下旬，結合基本面和市場面維度多次強調看好以新能源為代表
的高景氣成長。除了風光儲和電動車，成長中還可關注數字經濟相關領域。
　
風險提示：國內疫情惡化影響國內經濟；美國經濟硬著陸影響全球經濟。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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