【聚焦人幣】人幣即期收跌１１９點子報６﹒９３１１，止兩連升

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開低走，收盤報

６﹒９３１１，較上個交易日４時３０分收盤價跌１１９點子，止兩連揚。全日在６﹒９１５０

至６﹒９３２０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１７２點子，報６﹒９３６９。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９２８，較上個交易日升１７０點子，

實現三連漲，創９月２日以來逾一周最高，上個交易日報６﹒９０９８。



＊豐業銀行：若二十大後放寬防控，離、在岸人幣有機會大漲＊



市場人士稱，上周美元回調給了人民幣喘息的機會，接下來要看市場對美國通脹數據和美國

聯儲加息節奏的理解，美指走向存較大不確定性，不過中國監管層料會繼續在人民幣走勢出現較

大偏離時出手維穩。若將時間拉長一點，明年聯儲局加息周期若見頂，美元亦可能見頂，而中國

經濟有望逐漸恢復，人民幣短期承壓但中期表現可能並不差。

加拿大豐業銀行亞洲外匯策略師高奇稱，人民銀行連續將中間價設定在遠強於預期水平，意

在遏制人民幣單邊貶值預期；現階段中國堅持動態清零疫情防控政策，人民幣大升可能性較小；

但若中國在中共二十大之後繼續放寬防控限制並重新開放邊境，離、在岸人民幣可能會顯著上漲

。短期美元╱ＣＮＨ可能會維持在６﹒９７直接波動，而７關口可能是強阻力位。（ｊｔ）

