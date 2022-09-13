【人行操作】人行３４日２０億逆回購利率持平，淨回籠２０億元

《經濟通通訊社１３日專訊》人行連續第３４日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，中標利率持平，為２％。受中秋節假期的影響，１２日到期的２０億元逆回購順延至今日，

今日有４０億元７天期逆回購到期，人行淨回籠２０億元。

公開市場本周共１００億元逆回購、周四（１５日）６０００億元１年期ＭＬＦ到期。

（ｃａ）



