【人行操作】人行３４日２０億逆回購利率持平，淨回籠２０億元

《經濟通通訊社１３日專訊》人行連續第３４日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回
購，中標利率持平，為２％。受中秋節假期的影響，１２日到期的２０億元逆回購順延至今日，
今日有４０億元７天期逆回購到期，人行淨回籠２０億元。
公開市場本周共１００億元逆回購、周四（１５日）６０００億元１年期ＭＬＦ到期。
（ｃａ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話13/09/2022
【虛幣世界】以太坊進行合併，惟以太幣下挫
|財經熱話09/09/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛 走勢轉好宜買入
|中國故事09/09/2022
《神州經脈》8月通脹放緩信貸回暖 滬指周升逾2% 人幣大反彈
|財經熱話09/09/2022
騰訊再遭大股東減持先跌後反彈 密密回購撐起股價已見底？
|財經熱話09/09/2022
【高息巡禮】花旗高息定存 港元最高2.99厘 英鎊3.23厘
|FOCUS09/09/2022
【FOCUS】女王辭世掀共和運動暗湧 最近風眼恐在澳洲
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰